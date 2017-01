80 proc użytkowników portali społecznościowych rozważa zrezygnowanie z nich

Chęć utrzymania kontaktu ze znajomymi i obawa utraty informacji to poważne argumenty, jednak Kaspersky Lab pracuje nad rozwiązaniem, które pomoże ludziom zachować swoje cyfrowe wspomnienia. Powstająca aplikacja o nazwie FFForget pozwoli stworzyć kopię zapasową wszystkich wspomnień z użytkowanych portali społecznościowych i przechowywać ją w bezpiecznym, zaszyfrowanym magazynie. Aplikacja umożliwi opuszczenie dowolnego portalu społecznościowego, bez utraty jakichkolwiek udostępnionych tam informacji.



Wcześniejsze badanie ujawniło silną tendencję wśród ludzi do wykorzystywania urządzeń cyfrowych jako swego rodzaju „zewnętrznej pamięci". Wykazano również, że użytkownicy nie mogą oprzeć się potrzebie sprawdzania na swoim telefonie, czy coś nowego pojawiło się na czacie lub czy ktoś uaktualnił swój status na portalu. Jednak z najnowszej ankiety wynika, że użytkownicy są w rzeczywistości samokrytyczni i świadomi swojego uzależnienia - 39 proc. respondentów przyznało, że marnuje swój czas na portalach społecznościowych. Prawie 78 proc. stwierdziło nawet, że rozważało już całkowite zrezygnowanie z portali społecznościowych.



Mimo chęci porzucenia portali społecznościowych użytkownicy czują się zmuszeni pozostać na nich. Ogromna większość (62 proc.) uważa, że straciłaby kontakt ze swoimi znajomymi, gdyby przestała korzystać z portali społecznościowych. 21 procent respondentów w mniejszym stopniu niepokoiło się możliwością utraty znajomych, za to obawiało się, że po opuszczeniu portalu społecznościowego nie będzie można odzyskać swoich cyfrowych wspomnień, takich jak zdjęcia i filmy.



„Portale społecznościowe mogą dawać korzyści lub stanowić zagrożenie. Jeśli dają korzyści - wszystko jest w porządku. Uważamy, że każdy ma prawo swobodnie decydować o tym, z jakiej platformy chce korzystać, a jaką opuścić. Prawdziwa wolność cyfrowa nie polega na konieczności czynienia wyrzeczeń. Chcemy, aby ludzie odzyskali poczucie kontroli, mogąc zawsze posiadać zaszyfrowaną kopię wszystkich swoich cyfrowych wspomnień" - powiedział Jewgienij Czereszniew, dyrektor działu odpowiedzialnego za media społecznościowe, Kaspersky Lab. „Poprzez FFForget chcemy oferować rozwiązanie, które sprawia, że ludzie nie obawiają się utraty wspomnień na skutek uszkodzenia konta czy ataków hakerskich. A co najważniejsze - osoby korzystające z tej aplikacji zyskają możliwość porzucenia dowolnego portalu społecznościowego w każdym momencie bez utraty tego, co stanowi ich własność - życia cyfrowego".



Premiera aplikacji FFForget została zaplanowana na 2017 rok. Zainteresowani użytkownicy mogą zarejestrować się na stronie ffforget.kaspersky.com, aby przekazać informacje zwrotne i mieć wpływ na funkcjonalność aplikacji. Osoby, które dokonają rejestracji, będą również na bieżąco otrzymywać wszelkie informacje na temat aplikacji oraz wczesny dostęp do publicznej wersji beta, gdy będzie dostępna