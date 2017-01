Acer Predator 21 X - pierwszy laptop z zakrzywionym ekranem

To pierwszy na świecie laptop z zakrzywionym ekranem IPS o przekątnej 21 cali (o rozdzielczości 2560 x 1080 przy częstotliwości odświeżania 120 Hz), która zapewnia pełne zanurzenie w grze, szczególnie w połączeniu z wbudowaną technologią śledzenia wzroku Tobii. Śledzenie wzroku pozwala na identyfikowanie wrogów, celowanie, znajdowanie osłony dzięki spojrzeniu na wybrany element na ekranie. Wśród ponad 45 gier wspierających śledzenie wzroku znajdziemy: „Elite Dangerous", „Deus Ex: Rozłam Ludzkości" czy „Watch Dogs 2". Zakrzywiony ekran jest również wyposażony w technologię NVIDIA G-SYNC zapewniającą płynną rozgrywkę.

Pod zakrzywioną maską laptop kryje dwie karty graficzne NVIDIA GeForce GTX 1080 w układzie SLI oraz procesor 7. generacji Intel Core i7-7820HK z możliwością podkręcenia. Tę moc wspiera 64 GB pamięci RAM DDR4-2400, do 512 GB miejsca na dyskach SSD w układzie RAID 0 (w tym 2 SSD PCIe NVMe) oraz dysk twardy 7200 RPM o pojemności 1 TB. Karta sieciowa Killer DoubleShot Pro automatycznie wybiera najszybsze połączenie internetowe (Ethernet lub bezprzewodowe) i kieruje ruch o najwyższym priorytecie do tego interfejsu. Gwarantuje to, że najważniejsze dane zawsze trafią do najszybszego i najbardziej niezawodnego łącza. Z kolei Thunderbolt 3 pozwala na przesył z prędkością 40 Gbps po złączu USB-C.

Aby skutecznie rozproszyć nadmiar ciepła bez spadku wydajności podczas intensywnej gry, notebook posiada zaawansowaną architekturę chłodzącą składającą się z 5 wentylatorów (w tym 3 wyposażonych w ultracienkie metalowe łopatki AeroBlade) oraz 9 ciepłowodów. Posiada także system Acer Dust Defender, który usuwa gromadzący się kurz i poprawia rozpraszanie ciepła. Aplikacja Acer CoolBoost reguluje przepływ powietrza przez wentylatory, zapewniając wydajne chłodzenie podczas intensywnego korzystania ze sprzętu.

Pełnowymiarowa klawiatura posiada przełączniki Cherry MX Brown, z programowalnymi, podświetlanymi klawiszami i możliwością wyboru jednego z 16,7 milionów kolorów. Klienci mogą za pomocą dołączonego zestawu wymienić standardowe czarne klawisze W, A, S i D na ich odpowiedniki w kolorze turkusowym. Klawiaturę numeryczną można w prosty sposób zamienić w precyzyjny touchpad.

Aby akcja była jeszcze żywsza, Predator X 21 posiada 3-drożny system audio (głośnik wysokotonowy, średni i basowy) zapewniający dźwięk w jakości Hi-Fi płynący z 4 głośników (2 wysokotonowe, 2 średnie) oraz 2 subwooferów, które dają pełny zakres generowanego pasma.

Zainstalowane oprogramowanie Acer PredatorSense zapewnia kontrolę nad podkręcaniem, oświetleniem i wentylacją. Dołączone oprogramowanie Xsplit Gamecaster daje możliwość łatwej rejestracji i edycji filmów oraz nadawania na żywo na Twitchu lub YouTube.

Ponad klawiaturą, po prawej stronie, znajduje się metalowy panel konserwacyjny dający dostęp do modułów pamięci RAM oraz 2,5-calowego dysku twardego. W wersji fabrycznej panel ozdobiony jest błękitną grafiką smoka, można go jednak dostosować korzystając z 24 motywów graficznych, 13 flag oraz 3 pozycji grawerowanego imienia. Pierwsze 300 sprzedanych notebooków posiadać będzie również numer edycji limitowanej.

W tej chwili brak jest informacji o dacie wprowadzenia Predatora 21 X do Polski.