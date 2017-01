Action zmienia pudełka

Podjęte działania mają na celu podkreślenie kluczowych wartości marki takich jak nowoczesność, najwyższa jakość produktów oraz europejskie pochodzenie brandu.

Activejet to wiodąca marka materiałów eksploatacyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej, która należy do grupy Action S.A obchodzącej właśnie 25-lecia istnienia. W ciągu ćwierćwiecza obecności spółki na rynku, dzięki stałemu rozwojowi marki, Activejet osiągnął wysoką pozycję nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Jako lider w swojej kategorii, Activejet nie tylko wyznacza światowe trendy, ale również globalny kierunek edukacji w zakresie jakości i nowoczesnych technologii.

Pierwszą wiodącą zmianą jest zmiana logotypu marki Activejet. Ujednolicony został dawny, dwudzielny i dwukolorowy napis przedstawiany na biało-czerwonych prostokątach. Marka postawiła na minimalizm w projektowaniu logotypu, który składa się teraz z prostego białego napisu ujętego w czerwonym prostokątnym tle. Nowa identyfikacja wizualna pojawiła się również na stronie internetowej firmy.

Minimalizm i prostota to cechy, które charakteryzują także nowe opakowania produktów eksploatacyjnych Activejet Dominuje niezwykle modna i elegancka stalowa szarość. Nowy, oszczędny design jest nie tylko spójny ze światowymi trendami, ale podkreśla także, że produkty Activejet należą do segmentu premium. Istotną nowością jest dodanie znaku „European Brand". Marka w transparentny sposób podkreśla tym samym swoje w pełni europejskie pochodzenie, a dodatkowo wskazuje z jakiego kraju pochodzi każdy komponent.

Opakowanie w jasny sposób przedstawia także korzyści skierowane bezpośrednio do klienta. W tuszach atramentowych opakowanie podzielone jest na cztery wyraźne obszary, widnieje na nim standardowa informacja

o urządzeniu, do którego dostosowany jest dany produkt. Co ważne, w osobnym oknie pokazano wyrażoną w procentach wydajność produktu Activejet względem produktu oryginalnego. Ponadto na opakowaniu w najbardziej widocznym miejscu przedstawiona jest 5 letnia gwarancja producenta.

Rebranding będzie obejmował równolegle markę Actis, która również postawiła na całkowitą zmianę opakowania. Nacisk położono na ekologię i prostotę, co jest zgodne ze sposobem komunikacji produktów stworzonych z myślą o klientach poszukujących ekonomicznych rozwiązań w codziennym drukowaniu.