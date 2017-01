Alternatywa dla pendrive’a od Transcend

Obudowy Transcend to pomysł na nowe życie dla dysku SSD w formacie M.2. Proces instalacji jest intuicyjny, a wszystkie potrzebne elementy, w tym śrubokręt, znajdują się w zestawie. CM42 jest wyjątkowo poręczna, została przeznaczona dla dysków o długości 42 mm. CM80 jest nieco dłuższa, ale za to zmieści dyski o długości do 80 mm.

Obudowy zostały wykonane z aluminium, dzięki czemu są wytrzymałe i atrakcyjnie się prezentują. Wyposażono je w port USB typu C. Pozwala to na ich użytkowanie z komputerami PC, Mac oraz jako nośników OTG w urządzeniach Android.

Obudowa wspiera protokół USAP (USB Attached SCSI). Umożliwia on kolejkowanie komend i wykonywanie kilku poleceń jednocześnie. Pozwala to na zauważalne przyspieszenie operacji na wielu plikach o małych rozmiarach.

Gwarancja i cena

Sugerowana cena obudowy Transcend CM42 wynosi 97 PLN, a modelu CM80 - 103 PLN.