Apple Pencil 2 już w marcu?

Co nowego ma wprowadzić Pencil 2? Przecieki mówią o specjalnym systemie magnetycznym, który pozwala na przyczepienie go w dowolnym miejscu do obudowy. Oprócz tego, ma zostać ulepszona jego precyzja i ergonomia. Możliwe, że pojawi się także klips znany z klasycznych długopisów.

Pierwsze edycja cyfrowego ołówka pojawiła się na rynku w 2015 roku, jako dodatek do iPada Pro. Niestety, akcesorium jest kompatybilne tylko z tą odmianą tabletu Apple i nic nie wskazuje, aby miało się to zmienić.

Pencil 2 zadebiutuje w marcu, wraz z nową serią iPadów. Według wstępnych informacji, w tym roku mają pojawić się aż trzy wersje iPada: 9.7, 10.5 oraz 12.9 cala. Istnieje również duża szansa na debiut systemu iOS w wersji 10.3.