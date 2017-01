Apple łata krytyczne luki

Eksperci z firmy ESET zwracają uwagę, że poprawki i aktualizacje zabezpieczeń są istotnym elementem w obronie przed atakami internetowymi. Dotyczy to wszystkich urządzeń i systemów - zarówno Windows, jak i Linuks czy macOS, a także systemów operacyjnych dla urządzeń mobilnych. W połączeniu z rozwiązaniami zabezpieczającymi pomagają uszczelnić system i zmniejszyć szanse cyberprzestępców na kradzież danych czy wirtualnej tożsamości.

Urządzenia mobilne Apple

iPhone'y i iPady mają teraz dostęp do nowej wersji systemu operacyjnego iOS w wersji 10.2.1. W artykule znajdującym się w bazie wiedzy producenta, Apple podaje szczegóły luk w tym systemie, które zostały załatane. Wśród nich znajduje się m.in. podatność pozwalająca automatycznie odblokować urządzenie Apple, nawet gdy użytkownik zdejmie zsynchronizowany z nim AppleWatch (istnieje opcja umożliwiająca automatyczne odblokowanie urządzenia Apple w ten sposób). Ponadto aktualizacja do iOS 10.2.1 naprawia dwa poważne błędy umożliwiające zdalne wykonanie złośliwego kodu. Potencjalnie, takie niezałatane luki mogą być wykorzystane przez cyberprzestępców do zainstalowania na urządzeniu złośliwego oprogramowania.

Aby zaktualizować swoje iPhone'a lub iPada należy wejść w Ustawienia>Ogólne>Uaktualnienia.

Komputery Mac

Użytkownicy Maców i MacBooków zachęcani są przez producenta do aktualizacji systemu do macOS Sierra 10.12.13, aby uchronić się przed różnymi lukami. Jedna z nich pozwalała wykorzystać podatność w obsłudze Bluetooth, która umożliwia wykonanie złośliwego kodu. Użytkownicy komputerów Mac, w tym ci korzystający jeszcze z systemów Mac OS X Yosemite i El Capitan, proszeni są przez Apple również o zaktualizowanie kopii przeglądarki internetowej Safari do wersji 10.0.3. Nowa wersja przeglądarki firmy Apple naprawia błędy, które mogłyby zostać wykorzystane przez hakerów do infekowania urządzenia za pośrednictwem spreparowanego kodu stron internetowych.

Aby zaktualizować komputery stacjonarne i laptopy firmy Apple, otwórz „App Store" i wybierz „Aktualizacje" w prawym górnym rogu okna.

Zdjęcie główne pochodzi ze źródła: ©123RF/PICSEL