Apple zalicza wpadkę z aktualizacją

Wszystko przez coraz większą liczbę zgłaszanych błędów podczas instalacji. Użytkownicy raportowali, że po jej włączeniu na ekranie pojawiał się wykrzyknik i adres strony supportu Apple. Co ciekawe, nie dało się tego w żaden sposób wyłączyć i w większości zmuszeni oni byli do oddania swoich zegarków do serwisu. Sprawa dotyczy tylko Apple Watch Series 2, poprzednie generacje radziły sobie z aktualizacją bez problemu.

Firma zapewnia, że już pracuje nad naprawieniem błędu i zapewne w najbliższym czasie pojawi się poprawna wersja oprogramowania.

To już kolejna w ostatnim czasie wpadka firmy z Cupertino w tej materii. Ostatnio głośno było o uaktualnieniu do iOS 10, które "uceglało" iPhone'y i iPady.