Bluboo Dual dotarł do Polski

Główny aparat fotograficzny składa się z dwóch obiektywów produkcji Sony. Pierwszy z nich- szerokokątny i 13-megapikselowy - odpowiada za fotografowanie obiektów znajdujących się na pierwszym planie kadru. Przesłona ƒ/2,0 przepuszcza do matrycy więcej światła, ułatwiając robienie zdjęć przy słabym oświetleniu. Kiedy to okaże się niewystarczające, z pomocą przyjdzie dwutonowa dioda doświetlająca. Zadaniem drugiego, pomocniczego 2-megapikselowego obiektywu, jest utrwalenie tła kadru. Po naciśnięciu spustu migawki oprogramowanie łączy obie fotografie w jedną - taką, na której widoczna jest głębia ostrości. Przed zrobieniem zdjęcia, poziom rozmycia tła można dostosować do swoich preferencji.



Bluboo Dual został również wyposażony w 8-megapikselowy aparat, umieszczony nad wyświetlaczem. Wykonane nim zdjęcie jest identyfikowane pod kątem wieku i płci osoby na nim utrwalonej. Na tej podstawie smartfon może dobrać sugerowany filtr makijażu. Do dyspozycji jest m.in. możliwość rozjaśniania skóry, usunięcia niepożądanych elementów czy malowania ust szminką. Twórcy nie zapomnieli również o dodatkach - postać na zdjęciu łatwo może wzbogacić się o okulary, nową fryzurę, kolczyki, opaskę czy brodę.

W smartfonie zastosowano 5,5-calowy wyświetlacz FHD (1920 x 1080), który został pokryty szkłem wykonanym w technologii 2,5D. Producent wykorzystał podwójny digitizer, dzięki któremu smartfon można obsługiwać mokrymi dłońmi, a także w rękawiczkach. Posiada on aż 10 punktów jednoczesnego dotyku, co może ułatwić obsługę niektórych gier i aplikacji. Urządzenie działa pod kontrolą czterordzeniowego procesora ARM Cortex-A53 o taktowaniu 1,5 GHz, który wspierany jest przez 2 GB pamięci RAM i 16 GB pamięci wewnętrznej, przeznaczonej na system operacyjny Android 6.0 Marshmallow oraz pliki użytkownika. Pamięć można rozszerzyć za pomocą kart microSD o pojemności do 256 GB. Wymiennie z kartą pamięci, w smartfonie można zainstalować drugą kartę SIM.



Do weryfikacji tożsamości użytkownika wykorzystano umieszczony z tyłu urządzenia czytnik linii papilarnych, którego czas reakcji wynosi 0,1 sekundy. Za czas pracy na pojedynczym ładowaniu odpowiada litowo-jonowy akumulator o pojemności 3000 mAh.