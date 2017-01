CES 2017 : Nowości od ADATA

ADATA zaprezentowała nowości z różnych kategorii sprzętowych - wewnętrzne i zewnętrzne dyski SSD, oparte na pamięciach 3D NAND, wydajne modele napędów i pamięci RAM, dedykowane dla graczy i certyfikowane akcesoria ze złączami USB 3.1 oraz Lightning do produktów Apple.

Akcesoria dla graczy i system VR

Na stoisku firmy ADATA można zobaczyć kompletny system VR z chłodzeniem wodnym, zbudowany przy wykorzystaniu pamięci XPG Dazzle oraz dysku SSD XPG SX950 - modeli dedykowanych dla graczy i entuzjastów sprzętu komputerowego. Nowa wersja układów RAM z podświetleniem LED ma taktowanie podniesione do 4133 MHz oraz całkowicie przeprojektowany radiator. Ciekawostką będzie EX500 - wzmacniana zewnętrzna obudowa dla dysków o rozmiarze 2,5", wyposażona w port USB 3.1.

Seria dysków SSD z układami 3D MLC/TLC NAND

W Las Vegas pojawił się dysk XPG SX8000 ze złączem PCIe Gen 3 x4, oparty na kontrolerze SMI oraz kościach pamięci 3D NAND. Ma on oferować prędkości do 2500/1100 MB/s podczas odczytu/zapisu danych oraz obsługiwać technologie LDPC ECC i RAID Engine. Portfolio produktów z układami 3D NAND uzupełnią modele SU900, SU800 oraz zewnętrzny dysk SD700 - który jest pierwszym na świecie przenośnym napędem SSD, wyposażonym w nowy rodzaj kości pamięci oraz obudowę z certyfikatem IP68.

Mobilne akcesoria

Wśród nowości, prezentowanych podczas targów CES 2017, pojawił się również nowy powerbank oraz certyfikowane akcesoria do urządzeń Apple. ADATA D8000L to innowacyjny bank energii, wyposażony w latarkę LED oraz obudowę z certyfikatem odporności IP54. Natomiast do rodziny akcesoriów mobilnych dołączą modele AI910 oraz AI920. Pierwszy z nich to nowa wersja czytnika kart pamięci ze złączem Lightning, który umożliwia jednoczesne ładowanie urządzenia oraz transfer danych. Z kolei AI920 to hybrydowy pendrive, wyposażony we wtyk USB 3.1 oraz Lightning. Miniaturowa obudowa tego modelu jest odporna na wnikanie wody i pyłów.

Stoisko firmy ADATA można odwiedzać w dniach 5-8 stycznia 2017 roku.