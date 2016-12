CES 2017: LG zaprezentuje projektor LG ProBeam

LG ProBeam HF80J wyposażono w zaawansowany moduł laserowy zapewniający jasność nawet 2000 lumenów, dzięki czemu użytkownicy mogą oglądać filmy nawet w dobrze oświetlonym pomieszczeniu - tak przynajmniej twierdzi producent. Nowy projektor LG to urządzenie o wadze 2,1 kg, co oznacza, ze jest to najlżejszy projektor Full HD o tej skali jasności dostępny na rynku. Co więcej, zastosowany moduł laserowy ma kształt litery "I", dzięki czemu urządzenie zyskało smukły kształt, pozwalający na wygodny transport.

Nowy projektor laserowy LG wspiera także funkcja synchronizacji dźwięku Sound Sync Adjustment, która pozwala na sparowanie LG ProBeam z dowolnym urządzeniem audio wyposażonym w interfejs Bluetooth, np. zewnętrznym głośnikiem lub słuchawkami. Co więcej, za pomocą opcji Wireless Mirroring opartej na technologii Miracast, użytkownicy mogą wyświetlać dowolne treści ze smartfonów i tabletów, a dzięki korekcji zniekształcenia trapezowego w czterech narożnikach oraz automatycznej korekcji w pionie, użytkownik może łatwo i szybko uzyskać obraz o prawidłowym kształcie.

Dzięki platformie webOS użytkownicy będą mogli cieszyć się dostępem do stale poszerzającej się oferty usług strumieniowych oraz programów dostosowanych do indywidualnych upodobań. Poręczna i lekka konstrukcja, duża jasność oraz inne funkcje sprawiają, że można oglądać filmy w dowolnym pomieszczeniu w domu, śledzić rozgrywki sportowe siedząc w ogrodzie, a nawet zabrać projektor ze sobą na wakacje pod namiotem.

Cena i data premiery nie zostały jeszcze podane.