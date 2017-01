CES 2017: Panasonic OLED EZ1000

Panel Master HDR OLED, który jest sercem modelu EZ1000, został ulepszony w stosunku do poprzednika, modelu CZ950, pod dwoma kluczowymi względami. Po pierwsze, szczytowa jasność ekranu jest dwa razy większa niż w konwencjonalnych panelach OLED. Po drugie, ekran jest w stanie oddać prawie pełną przestrzeń kolorów DCI. Parametr ten powszechnie uznaje się za najważniejszy element umożliwiający wygenerowanie prawdziwie autentycznego szerokiego zakresu dynamiki (high dynamic range - HDR) w obrazie. Jest to znaczący postęp w stosunku do modelu CZ950.

Obraz prezentowany przez model EZ1000 jest generowany przez najpotężniejsze układy przetwarzania sygnału wideo, jakie Panasonic kiedykolwiek wbudował w telewizor przeznaczony na rynek konsumencki, czyli przez procesor Studio Colour HCX2.

Najistotniejsza jest w nim dokładność nazwana "Delta Zero". Oznacza to, że dzięki tabelom podglądu 3D, podobnym do rozwiązań stosowanych w firmie Panasonic przez profesjonalnych filmowców oraz w pionie produkującym monitory do stacji nadawczych, model EZ1000 jest w stanie pokazać jedne z najbardziej dokładnie odwzorowanych kolorów w świecie telewizji.

Procesor HCX2 radzi sobie z jednym z największych wyzwań dla telewizorów: utratą szczegółów w obszarach obrazu zbliżonych do czerni. Jednym z najistotniejszych atutów technologii OLED jest jej możliwość wykreowania cudownie bogatej głębokiej czerni. Niemniej jednak, aby pokazać taką czerń, piksele na ekranie OLED są wyłączone - a ich ponowne włączenie wymaga nader dużego fizycznego "skoku" pod względem technologii telewizyjnych. Jednak Panasonic wykorzystuje wiedzę zdobytą podczas prac nad telewizorami plazmowymi i jest w stanie skompensować te cechy charakterystyczne technologii OLED, dzięki czemu użytkownik może cieszyć się bezprecedensową liczbą szczegółów nawet podczas oglądania najciemniejszych scen.

Model EZ1000 wyposażono w szereg funkcji półprofesjonalnych. Na przykład telewizor pozwala profesjonalnym użytkownikom na załadowanie własnych tabel podglądu 3D przy zastosowaniu pamięci SD/USB, jeżeli taka operacja jest konieczna. Ponadto telewizor OLED jest wyposażony w ustawienia kalibracyjne Imaging Science Foundation (isf) i zapewnia kompatybilność z systemem kalibracji CalMAN dla wyświetlania portretowego. Te cechy stanowią dla konsumentów dodatkowy dowód na to, że model EZ1000 faktycznie niewiarygodnie dokładnie odwzorowuje obraz.

Dodatkowy zakres mocy świecenia i poszerzone widma barwne związane z obrazami o wysokiej dynamice zrewolucjonizowały jakość obrazu telewizyjnego, a model EZ1000 wyposażono w unikatowe opcje, aby wycisnąć maksimum możliwości z tego nowego ekscytującego formatu.

Poza branżowym standardem HDR10 (PQ) model EZ1000 będzie obsługiwał również nowy format Hybrid Log Gamma HDR. Oznacza to, że telewizor będzie kompatybilny z nową generacją serwisów nadawczych HDR, które mają zostać wprowadzone na rynek w 2017 roku.

Tworząc model EZ1000, Panasonic nie koncentrował się wyłącznie na osiąganiu oszałamiających obrazów. Z myślą o uzyskaniu najlepszego dźwięku w telewizorze z ekranem OLED opracowano głośnik Dynamic Blade: zwodniczo cienki system audio, który zawiera aż 14 głośników (8 głośników basowych, 4 średniotonowe i 2 wysokotonowe, plus poczwórny pasywny radiator, by podbić bas).

W każdy etap tworzenia głośników Dynamic Blade zaangażowani byli inżynierowie renomowanej marki audio Technics - od projektowania części mechanicznych i obwodów elektrycznych po dopracowanie dźwięku.

Telewizor EZ1000 wyposażono w nowo opracowany, inteligentny system My Home Screen 2.0, aby zapewnić użytkownikowi wygodną i intuicyjną pracę z urządzeniem obsługującym wszystkie dostępne dzisiaj źródła treści. Nowo opracowany system operacyjny oferuje: ulubione foldery dla wielu użytkowników, przycisk My App na pilocie, którego działanie można spersonalizować, by zapewnić sobie szybszy dostęp do ulubionych treści, oraz przebudowaną aplikację Media Player, obsługującą treści w standardach 4K HDR10 i Hybrid Log Gamma.

Model EZ1000 będzie obsługiwał przesyłanie strumieniowe w formacie 4K HDR pochodzące z serwisów Netflix, Amazon i YouTube. Model 65EZ100 będzie też obsługiwać protokół Simple Device Discovery Protocol firmy Control4 i jest w trakcie procesu certyfikacji Connects with Control4. Ponadto telewizor z ekranem OLED zostanie zgłoszony do certyfikacji firmy Crestron.

Dokładna cena i data premiery nie zostały podane