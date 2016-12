CES 2017: Plextor zaprezentuje dyski 3D NAND i nowy model M8Se

Nowe dyski zostały zbudowane w oparciu o kości pamięci 3D NAND, które charakteryzują się większą wydajnością, niezawodnością i niższą ceną w porównaniu do tradycyjnych pamięci stosowanych w nośnikach SSD. Nowa linia urządzeń będzie współpracować z autorskimi technologiami firmy Plextor:



PlexNitro - technologia, dzięki której przestrzeń dyskowa nie jest mniejsza niż deklarowana przez producenta.



PlexTurbo - technologia buforowania danych wykorzystująca pamięć RAM do przyśpieszania pracy dysku.



PlexCompressor - mechanizm kompresji danych.



PlexVault - tworzenie zaszyfrowanych obszarów na dysku.



Na targach CES 2017 zostanie pokazany również tańszy odpowiednik flagowego dysku M8Pe. Model M8Se ma być przystępną cenowo propozycją dla entuzjastów. Do połączenia z komputerem wykorzystano interfejs PCI Express, który umożliwia osiągnięcie prędkości większej niż 1 GB/s. W tym modelu zadebiutuje też nowej generacji radiator, który jeszcze lepiej poradzi sobie z odprowadzaniem ciepła.



Ostatnią nowością producenta będzie przenośny dysk SSD Plextor EX1. Urządzenie charakteryzuje się rozmiarami niewiele większymi od pamięci typu pendrive oraz wagą 30 gramów. Dysk umożliwia odczyt danych z prędkością do 550 MB/s oraz zapis do 500 MB/s. Do komunikacji wykorzystywane jest złącze USB typu C z technologią OTG. Za transfer plików odpowiada standard USB 3.1 gen 2.