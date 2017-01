CES 2017: Projektor Sony VPL-VZ1000ES

Model VPL-VZ1000ES jest on wyposażony w laserowe źródło światła i zgodny z technologią HDR (High Dynamic Range - duży zakres dynamiki). Wyświetla obraz o natywnej rozdzielczości 4K. Urządzenie może pracować w odległości zaledwie 15 centymetrów od ściany, zapewniając obraz 16:9 o przekątnej 254 cm (100 cali).

- Do tej pory pasjonaci kina domowego, którzy chcieli oglądać obraz z projektora, musieli wygospodarować na ten cel oddzielne pomieszczenie - mówi Thomas Issa, menedżer produktu w Sony Professional Solutions Europe. - Dodatkowe miejsce na duży ekran to jednak luksus i dlatego takie rozwiązanie nie zawsze było ideałem. Nowy projektor VPL-VZ1000ES diametralnie zmienia sytuację: pozwala uzyskać urzekające wrażenia i obraz o przekątnej do 120" (305 cm) bez reorganizacji przestrzeni mieszkalnej. Nowa generacja naszych modeli do projekcji z bardzo małej odległości wyświetla obraz 4K HDR z odległości zaledwie kilkunastu centymetrów od ściany, a po wyłączeniu wtapia się w otoczenie.

Projektor VPL-VZ1000ES ma wymiary około 925 x 494 x 219 mm i waży około 35 kg. Jest wystarczająco mały i lekki, by dodać go do wystroju praktycznie każdego wnętrza. Wymiary urządzenia są o około 40 proc. mniejsze niż obecnego na rynku modelu Sony 4K do projekcji z bardzo małej odległości: LSPX-W1S; o wiele niższa będzie także cena nowego produktu. Jak twierdzi producent, połączenie zaawansowanych paneli Sony SXRD z laserowym źródła światła Z-Phosphor zapewnia duży kontrast dynamiczny, a w rezultacie lepszy wygląd świateł oraz tonących w mroku fragmentów obrazu HDR. Dzięki laserowemu źródłu światła Z-Phosphor projektor osiąga pełną jasność znacznie szybciej niż produkty z konwencjonalną lampą. Dłużej utrzymuje też jasność i wierną kolorystykę obrazu, pozwalając ograniczyć kłopotliwe wymiany lamp.

VPL-VZ1000ES sprawdzi się przy wyświetlaniu dużego obrazu w małych pomieszczeniach oraz w wysokich wnętrzach. Instalacja blisko ekranu, przed widzami, eliminuje pojawianie się cieni, rozpraszające dźwięki wentylatora i zasłanianie przez lampy sufitowe. Każda ściana może się zmienić w naturalnej wielkości okno na inny świat. We współczesnych domach i apartamentach, z dużymi oknami i stosunkowo małą powierzchnią ścian, doskonałe warunki do oglądania telewizji, filmów i sportu może z kolei zapewnić opuszczany ekran zamontowany nad otworem okiennym. Po zakończeniu projekcji wystarczy go podnieść, odzyskując codzienny widok na świat.

Przeznaczony do kina domowego projektor 4K HDR VPL-VZ1000ES będzie dostępny od kwietnia 2017 roku.