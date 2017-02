Cooler Master - zasilacz sterowany telefonem

Zasilaczem MasterWatt Maker 1500 można sterować przy pomocy aplikacji mobilnej, która na bieżąco podaje dane związane z pracą PSU. Apka pomaga także ustawić tryb pracy urządzenia, co na dłuższą metę ma pozwolić użytkownikowi zaoszczędzić pieniądze z rachunków za prąd.

W razie awarii, sprawdź telefon

Producent chciał również zadbać o bezpieczeństwie zasilacza. Aplikacja informuje o nieprawidłowym działaniu PSU, a w przypadku awarii zasilacza dane z tego zdarzenia zapisywane są na dysku twardym, dzięki czemu szybko można dojść do tego, co było przyczyną krachu.

Tytan pracy

MasterWatt Maker 1500 w założeniu to jednak przede wszystkim bardzo efektywny zasilacz. Jego jakość ma być poświadczona certyfikatem 80 Plus Titanium, czyli najlepszym na rynku. Oznacza to, iż PSU wytraca niewielkie ilości mocy w trakcie dostarczania jej do podzespołów. Do tego dochodzi specjalny design 3D przewodów: ich konstrukcja powoduje, iż prąd nie przepada w trakcie wędrówki przez okablowanie.

Jest moc

Zasilacz oferuje możliwość przełączania się między pojedynczą wiązką a kilkoma wiązkami, w zależności od tego czy użytkownik chce mieć pod kontrolą przepływ prądu, czy też woli wyzwolić moc potrzebną do podkręcenia komputera. Jednocześnie napięcie ma być przez cały czas utrzymywane na stabilnym poziomie, nawet przy maksymalnej pracy zasilacza.

Zasilacz MasterWatt Maker 1500 kosztuje około 2044 zł.