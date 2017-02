Cooler Master radzi jak wybrać właściwy wentylator

Wydawałoby się, że zakup wentylatora do chłodzenia to jeden z najmniejszych problemów, z jakimi musi borykać się gracz. Wystarczy, by urządzenie pasowało do radiatora i tyle. Nic bardziej mylnego ponieważ problem z wentylatorami jest o wiele bardziej skomplikowany, a dobór niewłaściwego urządzenia może przyczynić się do skrócenia żywotności pozostałych podzespołów.