Czy nowy Android to Oreo?

To tylko potwierdza, że kolejna edycja systemu Google będzie nosiła taki przydomek.

To bardzo prawdopodobne, ponieważ wszystkie dotychczasowe nazwy zaczynały się od kolejnych liter alfabetu, a poprzednia nosiła nazwę Nougat. Co ciekawe, to samo źródło podało również typ na dziewiątą odsłonę Androida, która ma nazywać się Pocky.

Z drugiej strony, warto przypomnieć, że rok temu Lockheimer informował, że Android 7.0 będzie nosił nazwę Nutella, co okazało się być nieprawdą. Czy tym razem również mamy do czynienia ze zmyłką? Okaże się najprawdopodobniej w maju, podczas konferencji Google I/O.

Zdjęcie główne pochodzi ze źródła: ©123RF/PICSEL