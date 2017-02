Czy tak będzie wyglądała Nokia P1?

W sieci pojawił się film przedstawiający P1. Rzekomo przedstawiający. Niestety, nie wiadomo, czy prawdziwe urządzenie będzie wyglądało podobnie, ponieważ wideo jest jedynie wizualizacją jednego z użytkowników.



Według innych źródeł, urządzenie ma posiadać 5,7-calowy ekran Super AMOLED i 24-megapikselowy aparat z zaawansowanym systemem stabilizacji, a za wydajność będzie odpowiedzialny układ Qualcomm Snapdragon 835. Na pokładzie znajdzie się oczywiście Android w wersji 7.0.



To właśnie model 8 ma być tym, który przywróci świetność legendarnej marce. Ma on być sprzedawany na całym świecie i będzie walczył o tych samych klientów co Galaxy S8, czy LG G6.

Materiał wideo prezentujemy poniżej: