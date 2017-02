FXN SXHE01 − wszechstronny enkoder wideo

FXN SXHE01 zamknięty jest w małej, czarnej, wykonanej z metalu obudowie. Wyposażone jest w jedno złącze wejściowe HDMI do podłączenia źródła, jedno złącze Gigabit LAN RJ45 służące do podłączenia enkodera do sieci oraz w zasilacz. Niepozornie wyglądająca obudowa nie zdradza jednak w pełni możliwości urządzenia.

FXN SXHE01 jest wysokiej klasy enkoderem sygnału HDMI na IP pozwalającym na stremowanie - czyli transmisję w czasie rzeczywistym - sygnału wideo/audio w sieci lokalnej lub przez Internet do wielu odbiorców. Wystarczy, że podłączymy dowolne źródło HDMI (720p lub 1080p 60Hz) i po wstępnej konfiguracji enkoder będzie gotowy do pracy. Niezależnie od wybranych parametrów przesyłu jesteśmy gotowi odtworzyć sygnał w jakości nawet FullHD w sieci z poziomu każdego komputera, set top boxa czy urządzenia mobilnego z zainstalowanym odtwarzaczem obsługującym odbieranie streamu. Co istotne, jeśli w ramach sieci funkcjonuje sieć bezprzewodowa WiFi również można uruchomić transmisję do zalogowanych bezprzewodowo urządzeń.

Enkoder doskonale sprawdzi się w setkach zastosowań - przykładowo - w firmie wyświetlającej informacje lub reklamy w swojej siedzibie, w centrum handlowym, czy w muzeum. Strumień wideo można kierować w jednym momencie do wielu wyświetlaczy, instalując przy każdym telewizorze niedrogi dekoder - odbiornik strumienia (np. niedrogi odtwarzacz sieciowy schowanego za telewizorem). FXN SXHEO1 to także idealne rozwiązanie do transmisji obrazu z sali operacyjnej, konferencji, czy sali wykładowej do innych pomieszczeń w budynku, gdzie odbiorcy zyskają możliwość odbioru obrazu na ekranie swojego komputera, tabletu czy telefonu z dowolnym systemem operacyjnym poprzez jedną z wielu darmowych lub płatnych aplikacji jak np. VLC media player. Innym rozwiązaniem jest transmisja obrazu z tunera TV Sat do innych połączonych siecią pomieszczeń w domu. Istnieje również możliwość przesłania strumienia do internetu do wielu odbiorców w różnych lokalizacjach jeśli zakupimy płatną usługę w chmurze jak np. WOWZA.

Ogromną zaletą jest zarządzanie enkoderem i parametrami streamingu z poziomu strony Web, co pozwala na bardzo wygodne zdalne zarządzanie urządzeniem z dowolnego miejsca. Interfejs jest przejrzysty i pozwala na pełną konfigurację urządzenia z możliwością ustalenia stopnia kompresji sygnału i dostosowania go do warunków sieciowych włącznie. FXN SXHE01 posiada opcję multicastingu czyli streamowania do wielu urządzeń oraz RTMP. Pozwala również na dodanie do strumienia pliku graficznego logo oraz dwóch napisów z możliwością zdefiniowania przezroczystości. Enkoder działa w oparciu o kodek. H.264 i obsłuży protokoły transmisji UDP, HTTP, RTSP, RTMP oraz ONVIF. Streamer standardowo wspiera zmianę parametrów przesyłanego obrazu i umożliwia ustawienie stałej lub zmiennej przepływności z możliwością zdefiniowania w przedziale od 16kb/s do 16Mb/s.

Cena enkodera FXN SXHE01 wynosi 1690 zł brutto. Produkt jest objęty 12-miesięczną gwarancją producenta dla firm oraz 24-miesięczną dla użytkowników domowych.