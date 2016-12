Fronczewski i Szwed w polskiej wersji gry Torment: Tides of Numenera

Wydawnictwo Techland poinformowało, że długo oczekiwana gra RPG studia inXile Entertainment - Torment: Tides of Numenera, dostępna będzie w Polsce z pełnym dubbingiem. Do udziału w pracach nad lokalizacją zaproszone zostały gwiazdy na czele z Piotrem Fronczewskim, wcielającym się w postać narratora. Piotr Fronczewski to prawdziwa ikona nie tylko sceny filmowej, ale również polskiego dubbingu, również na płaszczyźnie gier fabularnych. Gra pojawi się na polskim rynku już 28 lutego 2017 roku na PC, PlayStation 4 oraz Xbox One.

Lokalizacja powstała w warszawskim studio PRL specjalizującym się w dubbingowaniu filmów i gier. Oprócz Piotra Fronczewskiego w roli narratora, zobaczymy też m.in. Aleksandrę Szwed, która wciela się w rolę Matkiny oraz Andrzeja Blumenfelda, użyczającego głosu Aligernowi.

Torment: Tides of Numenera to produkcja, w której scenariusz i fabuła grają pierwsze skrzypce. Epicka gra RPG, osadzona aż miliard lat od dnia dzisiejszego, rozgrywa się w niesamowitym świecie science-fantasy stworzonym przez Monte Cooka. Dlatego tym bardziej ważne było to, by polscy gracze mogli przeżyć tą fascynującą podróż nie tylko czytając polskie napisy, ale również słuchając głosów profesjonalnych aktorów. A jest co czytać i słuchać, bo gra zawiera aż półtora miliona słów w dialogach.