Genesis - nowe fotele dla graczy

W tym celu obicia w obu fotelach wypełniono pianką o grubości 4 cm (na oparciu) i 7 cm (na siedzisku). Prócz tego siedzisko i oparcie są wyprofilowane. W zestawie znajdują się także dwie poduszki: jedna pełni rolę zagłówka, drugą zaś można ustawić na dowolnym odcinku kręgosłupa.

Ponieważ niemal każdy inaczej definiuje wygodę, fotele Nitro można dostosować do własnych potrzeb, czy to przez regulację wysokości siedziska (w zakresie 8-10 cm) lub wysokości podpórek. W modelu Nitro880 istnieje także opcja ustawienia kąta nachylenia podpórek. Dodatkowo oparcie w produktach Genesis da się opuścić od 90 do 180 stopni względem powierzchni siedziska.

FProducent chwali się, iż konstrukcja obu modeli została wykonana z wysokiej jakości metalu, wyposażono je także w podnośniki gazowe 4 klasy. Dzięki temu fotele mają być trwałe, powinny też wytrzymać obciążenie do 150 kg. Metalową ramę Nitro880 pokryto w całości skórą ekologiczną, natomiast w Nitro550 zdecydowano się na połączenie nylonowego materiału z ekologiczną skórą.

Nitro880 posiada pięć nylonowych kółek o średnicy 75 mm, każde wyposażone w hamulce. W czasie wyjątkowo stresującej rozgrywki, gdy gracz nie może usiedzieć w miejscu, nie musi się przy tym obawiać, że nagle przesunie się wraz z fotelem i straci choćby na chwilę panowanie nad grą.

Fotele Nitro550 i Nitro880 kosztują kolejno 899 zł i 1199 zł. Oba modele występują w dwóch wersjach kolorystycznych: czarno-czerwonej i czarno-niebieskiej.