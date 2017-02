Goclever - powerbank z funkcją awaryjnego rozruchu silników

Goclever Drive Power Pack & Car Starter to ultra mocne, a jednocześnie niezwykle lekkie, podręczne źródło energii. Urządzenie to prawdziwe ONE 4 ALL w kategorii powerbanków, dzięki pojemności 8000 mAh i przyda się nie tylko kierowcom; z jego pomocą można uruchomi motocykl, samochód, silnik zaburtowy, sprzęt ogrodniczy, nawet w przypadku całkowitego rozładowania akumulatora.

Urządzenie Goclever jest wyposażone w zestaw akumulatorów litowo-polimerowych, które zapewniają szczytowy prąd rozruchowy na poziomie 350A, co pozwoli bezproblemowo uruchomić silnik benzynowy o pojemności do 3 l i bardziej wymagający silnik diesel o pojemności do 2 l, nawet w sytuacjach całkowitego rozładowania akumulatora samochodu. Bateria litowo-polimerowa, bez efektu pamięci, charakteryzuje się wysoką gęstością energii, stabilnością, łatwiejszym osiąganiem dużego prądu na wyjściu oraz wyższą odpornością na oddziaływanie niskich temperatur. Można ją doładowywać, gdy nie jest w pełni rozładowana, co nie wpływa na spadek pojemności akumulatora.

Działanie Goclever Drive Power Pack & Car Starter jest niezwykle proste, a jego podłączanie - intuicyjne, dzięki zestawowi inteligentnych kabli rozruchowych, wyposażonych w uniwersalne klemy typu „krokodyl" oraz specjalny system zabezpieczający, który zabezpiecza przed zwarciem, przegrzaniem, całkowitym rozładowaniem lub użyciem przy zbyt niskim stanie baterii oraz kontroluje częstotliwość korzystania z urządzenia (eliminuje możliwość uszkodzenia celi baterii).

Power bank i booster Goclever posiada wbudowaną latarkę, dzięki której można oświetlić potrzebne miejsca w przypadku awarii, drobnej naprawy czy wymiany koła, ale również możemy oświetlić nią drogę na spacerze. Latarka posiada funkcję migającego światła, która zwiększa bezpieczeństwo podczas awarii na drodze.

W zestawie znajdują się: ładowarka sieciowa, ładowarka samochodowa, inteligentne kable rozruchowe, kable USB do zasilania innych urządzeń. Urządzenie jest ładowane za pomocą kabla micro USB, który można podłączyć do niemal każdej ładowarki od smartfona.

Oczywiście urządzeniem Goclever Drive Power Pack & Car Starter posłużymy się również, jak klasycznym powerbankiem - wysoka pojemność akumulatora 12V/200-350A umożliwi kilkakrotne doładowanie wszelkich elektronicznych akcesoriów ładowanych przez gniazdo USB.

Cena Goclever Drive Power Pack & Car Startera to 199 złotych.