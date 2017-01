HP - komputer immersyjny oraz inne nowości

- Przez cały zeszły rok HP wprowadzało innowacje, nabierając rozpędu, który zwiększamy dziś wprowadzając istotne postępy w całym naszym portfolio PC, zapewniające niesamowite wrażenia zarówno klientom biznesowym, jak i prywatnym - powiedział Ron Coughlin, kierujący działem komputerowym Personal Systems w HP Inc.

HP EliteBook x360 - cechuje go najdłuższy na świecie czas pracy komputera hybrydowego na baterii, wynoszący do 16 godzin i 30 minut. Oferowane przez niego szerokie możliwości pracy grupowej zwiększają produktywność i dają nową jakość spotkaniom biznesowym dzięki dedykowanym klawiszom konferencyjnym, potężnym rozwiązaniom audio, opcjonalnemu ekranowi 4K UHD o przekątnej 13,3" (33,7cm), funkcji Windows Hello oraz funkcji obsługi rysika. Z racji przynależności do rodziny HP Elite, HP EliteBook x360 wyposażony jest w najnowsze rozwiązania, takie jak HP Sure Start Gen3, jedyny na świecie "samonaprawiający" się BIOS, który teraz zawiera także funkcję ochrony pamięci operacyjnej (SMM). Chroni on też przyszłościowe biura za pomocą HP WorkWise, najbardziej zaawansowanej aplikacji mobilnej przeznaczonej do zarządzania komputerami PC i jednocześnie pierwszej, która zapewnia ochronę przed nieuprawnioną ingerencją (Tamper Protection).

Po sukcesie modelu HP z ekranem o przekątnej 13,3", HP Spectre x360, będący drugą generacją komputerów HP x360 z ekranem o przekątnej 15,6" (39,6cm), jest najpotężniejszym z modeli w rodzinie Spectre. Bateria o zwiększonej pojemności pozwala na pracę do 12 godzin w trybie standardowym i 45 minut pracy przy wykorzystaniu ekranu o rozdzielczości 4K osadzonego w ultrasmukłej obudowie. Jest to niemal taki sam czas pracy na baterii, jak w przypadku modelu z ekranem w rozdzielczości Full HD, który wprowadzono na rynek w zeszłym roku. Nowy HP Spectre x360 zawiera najnowsze procesory Intel Core, wysoce wydajną kartę graficzną NVIDIA GeForce 940MX, dwa nowe, dodatkowe głośniki przednie marki Bang & Olufsen.



HP ENVY Curved All-in-One 34, kolejna wersja wielokrotnie nagradzanych i najszerszych na świecie komputerów AIO firmy HP(12), ma teraz jeszcze więcej mocy obliczeniowej, pozwalającej użytkownikowi na doświadczanie jeszcze lepszych wrażeń wizualnych. Nowy zakrzywiony komputer AIO posiada ekran Technicolor Color Certified Ultra WQHD o przekątnej 34", otoczony ultra- smukłą obudową(13), znajdującą się powyżej zintegrowanej listwy dźwiękowej z czterema głośnikami Bang & Olufsen. W przypadku korzystania z urządzenia w godzinach wieczornych, ekran można łatwo przełączyć w tryb o niskiej emisji światła niebieskiego, zapewniający komfort oczom oraz lepszy sen.



Aby wyjść naprzeciw potrzebom klientów komercyjnych, HP przedstawia nowy Sprout Pro by HP, drugiej generacji immersyjny komputer AIO. Został on przeprojektowany od podstaw i wyposażony jest teraz w 20-punktowy pojemnościowy ekran Touch Mat o grubości 2,2 mm i wyższej rozdzielczości, wynoszącej niemal 1080p . Zaawansowane technologie i nowe funkcje w nim zastosowane dadzą większe możliwości użytkownikom z branży edukacyjnej, produkcyjnej oraz punktom sprzedaży detalicznej, pozwalając tworzyć atrakcyjne wizualne treści oraz zapewniając interaktywność poprzez zatarcie granicy między światem wirtualnym a realnym. Obecna generacja tego modelu ułatwia interakcję z Windows 10 Pro, a usprawnione oprogramowanie zapewnia łatwy dostęp do kluczowych funkcji Sprouta, w tym szybszego skanowania 2D oraz, po raz pierwszy, wysoce precyzyjnego skanowania 3D. W zestawie znajduje się rysik Active Pen, umożliwiający cyfrowe pisanie z wyczuwaniem siły nacisku, co pozwala tworzyć notatki i projektować. Nowy Sprout zawiera procesor Intel Core i7(11), dysk SSHD o pojemności 512GB, 16GB pamięci DD4-2400 oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce GTX 960M, umożliwiającą szybsze skanowanie 3D.



OMEN X, wprowadzony przez HP do sprzedaży na świecie w sierpniu, przybliża graczom wirtualne światy dzięki nowemu monitorowi z zakrzywionym ekranem OMEN X 35. Jest to pierwszy monitor OMEN wyposażony w technologię NVIDIA G-Sync, dzięki której zacinanie się obrazu i opóźnienia w jego wyświetlaniu przestaną być problemem. Zapewnia on wyższą częstotliwość odświeżania, skutkującą bardziej naturalnymi i realistycznymi wrażeniami z gry. Dodanie do linii OMEN monitora z zakrzywionym ekranem o przekątnej 35" wprowadza całkowicie nową jakość wrażeń dla graczy, którzy ścierają się z wrogami na polach walki lub manewrują między przeciwnikami na torach wyścigowych.

Cena i dostępność

HP EliteBook x360 ma być dostępny w regionie EMEA pod koniec stycznia 2017 r. w cenie od €1099.

The HP Spectre x360 15.6" ma być dostępny w regionie EMEA również pod koniec stycznia 2017 r., w cenie od €1599.

Dostępność komputera HP ENVY Curved All-In-One 34 w regionie EMEA jest przewidywana na styczeń 2017 r., a jego cena zaczynać będzie się od €1999.

Sprout Pro by HP ma być dostępny dla klientów komercyjnych w marcu 2017 r. w wybranych krajach regionu EMEA i wówczas poznamy też jego ceny.

Natomiast monitor OMEN X 35 ma pojawić się w regionie EMEA w kwietniu 2017 r., w cenie od €1299.