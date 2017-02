Honor V9 zaprezentowany

O V9 słyszeliśmy już jakiś czas temu, kiedy urządzenie zostało odnalezione w bazie TENAA. Wówczas poznaliśmy jego wygląd i ogólne dane techniczne. Wobec tamtych informacji wiele się nie zmieniło, ale Huawei zapoznał nas z cechami szczególnymi tego modelu.

Urządzenie jest wyposażone w ekran o przekątnej 5,7 cala i rozdzielczości QHD (2560×1440). Za wydajność odpowiada procesor Kirin 960 z układem graficznym Mali-G71MP8. Pamięć RAM ma pojemność 4/6 GB, a na pokładzie znajduje się Android 7.0 z nakładką EMUI. Wbudowany akumulator ma pojemność 4000 mAh.

V9 jest wyposażony w podwójny, 12-megapikselowy aparat z optyczną stabilizacją obrazu, ten sam, co w modelu P9 Plus. Tutaj został on jednak wzbogacony o laserowy autofocus, co ma pozwolić na modelowanie obiektów 3D. Posiadacze V9 będą mogli tworzyć za pomocą smartfonu modele 3D, które można później obrabiać komputerze i drukować w drukarce 3D.

Urządzenie póki co jest dostępne tylko w Chinach i zostało tam wycenione na 2599 - 3499 juanów, w zależności od wersji, czyli w przeliczeniu 1540 - 2075 złotych.