Huawei Honor Magic – innowacyjny smartfon

Według przecieków, Honor Magic miał być bezramkowym smartfonem na wzór Xiaomi MI MIX. Koncepcja jednak okazała się być nieco inna - urządzenie owszem, ma wąskie ramki boczne, ale nie to jest jego główną cechą wyróżniającą. Skupiono się tutaj na mocnym zaokrągleniu ekranu, tak jak w Galaxy S7 Edge, jednak z każdej strony, również na tylnej ścianie. Telefon nie ma więc żadnych "ostrych" krawędzi. Wygląda to imponująco, jednak trzeba poczekać na pierwsze testy, aby okazało się, czy jest wygodne w użytkowaniu.

Huawei reklamuje Honora Magic także jako urządzenie wyposażone w zaawansowany system sztucznej inteligencji. Co to oznacza? Smartfon rozpoznaje twarz użytkownika, dostosowując wyświetlaną treść do tego, kto ją ogląda. Oprócz tego, funkcje są dostosowywane do warunków i miejsca, gdzie aktualnie telefon się znajduje. Z oceną tych systemów również należy poczekać do pierwszych testów, ponieważ nie wiadomo, w jakim stopniu okazują się one pomocne.

Od strony technicznej, Magic nie zaskakuje. Smartfon jest wyposażony w układ Kirin 950, 4 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci magazynowej. Wyświetlacz AMOLED ma przekątną 5,1 cala i rozdzielczość Full HD, a bateria to ogniwo o pojemności 2900 mAh (z opcją ekspresowego ładowania). Aparat to dokładnie ta sama jednostka co w Honorze 8. Czytnik linii papilarnych jest wbudowany w przycisk, który znajduje się pod ekranem.

Póki co, Honor Magic będzie dostępny tylko w Chinach. Jego cena został ustalona 3699 juanów, czyli około 2300 złotych.