HyperX Alloy FPS z przełącznikami Cherry MX

Rodzina klawiatur HyperX Alloy FPS oferuje trzy opcje wyboru mechanicznych przełączników Cherry MX: niebieskich, czerwonych lub brązowych. Ultra przenośna klawiatura HyperX Alloy FPS dostarczana jest wraz etui podróżnym do przechowywania i ochrony klawiatury oraz innych akcesoriów podczas turniejów, LAN party oraz wszędzie tam, gdzie porwie nas rozgrywka. Produkt wyposażony został w port USB, dzięki któremu możliwe jest ładowanie telefonu oraz w podświetlane klawisze z sześcioma predefiniowanymi trybami LED - w tym tryb do indywidualnego ustawienia. Klawiatura oferuje również tryb gry, który wyłącza klawisz Windows, aby zapobiec niechcianemu przerwaniu rozgrywki oraz 100-procentowy Anti-Ghosting i pełny N-key Rollover. Klawisze utrzymują swoją funkcjonalność do 50 milionów wciśnięć przełącznika.

W swoim portfolio HyperX posiada słuchawki HyperX Cloud Revolver, który zapewniają scenę dźwiękową klasy studyjnej, wysoki komfort użytkowania oraz doskonałą jakość. Nowa klawiatura HyperX Alloy została oficjalnym akcesorium Intel Extreme Masters. Dodatkowo, klawiatura FPS otrzymała rekomendację topowych organizacji gamingowych takich jak: NaVi Gaming, Echo Fox oraz SK Gaming.

Cena i dostępność



Klawiatura Alloy z czerwonymi, niebieskimi oraz brązowymi przyciskami dostępna jest w sprzedaży u autoryzowanych sprzedawców w cenie 499 złotych. Produkt opatrzony jest dwuletnią gwarancją oraz objęty został legendarnym wsparciem producenta.