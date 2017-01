Słuchawki sportowe z pulsometrem JBL Under Armour Sport Wireless Heart Rate to ciekawy wybór dla tych, którzy chcą trenować jak najintensywniej, z zachowaniem pełnej kontroli i ostrożności. Urządzenie zapewnia ulubioną, energetyczną muzykę i śledzenie tętna podczas treningu wytrzymałościowego, a wszystko to zamknięte w słuchawce dokanałowej. Dzięki Under Armour Record, czyli panelowi nawigacyjnemu sprawności fizycznej, można wyświetlać analizy podczas treningu i śledzić swoją wydajność w jego trakcie. Dzięki czujnikowi dotykowemu na prawej słuchawce można, po jego dotknięciu, na żądanie usłyszeć aktualizacje pulsu. To rozwiązanie idealne do biegania, jeżdżenia na rowerze, wioślarstwa i wszelkich treningów typu kardio. Słuchawki posiadają wysokiej jakości dźwięk sygnowany przez markę JBL z technologią Pure Bass. Są też odporne na pot - posiadają klasę wodoszczelności IPX5 oraz zaawansowaną powłokę w technologii nano.

Wbudowany pulsometr to wygodna, komfortowa technologia słuchawek dokanałowych rozwijana przez ekspertów i testowana przez sportowców. Dzięki czujnikowi dotykowemu na prawej słuchawce można otrzymywać aktualizacje pulsu na żądanie i zoptymalizować swój trening wytrzymałościowy, aby osiągać założone cele.

Technologia TwistLock to znak firmowy, a także zastrzeżona, dopasowana konstrukcja dla sportowców w jednym. Użytkownik cieszy się najwygodniejszym dopasowaniem słuchawki do swojego ucha. Wystarczy ją włożyć do ucha i przekręcić by zablokować, a to daje gwarancję niewypadania oraz komfort użytkowania. W zestawie znajdują się nakładki w rozmiarze 5, 6, 7 i 8. Ponadto słuchawki cechują się wyjątkową wytrzymałością. Stworzone są ze specjalnych wytrzymałych materiałów i testowane przez sportowców.

Słuchawki synchronizują się też z opaską UA Band. Wystarczy rozpocząć trening z opaską UA Band, a aktualizacja pulsu widoczna jest na nadgarstku.

Wydajna bateria pozwala słuchawkom działać przez równowartość tygodnia treningów, przy sesjach trwających łącznie do pięciu godzin.

Mikrofon z trzema przyciskami umożliwia sterowanie głośnością, zmienianie utworów i odbieranie połączeń telefonicznych, bez odrywania się od treningu. Wbudowany pilot współpracuje z urządzeniami z systemem iOS i Android. W zestawie ze słuchawkami użytkownik dostaje darmową 12-miesięczną subskrypcję premium aplikacji MapMyRun.