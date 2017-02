Kamera inspekcyjna USB

Zasada działania kamery USB EN-07 jest prosta - wystarczy podłączyć urządzenie do portu USB smartfona lub tabletu (kamera współpracuje z portami obsługującymi standard USB On-The-Go). Dzięki temu możemy wykorzystać ekran urządzenia przenośnego do prezentowania obrazu z kamery. Funkcja doświetlania (6 diod umieszczonych wokół obiektywu) pozwala na sprawną pracę również w ciemnych miejscach - co ważne, za sprawą płynnej regulacji mocy światła użytkownik może optymalnie dopasować doświetlenie do swoich potrzeb).

Obiektyw kamery jest niewielki - ma zaledwie 7 mm średnicy. Kamerę inspekcyjną USB EN-07 można kupić w trzech wersjach różniących się długością przewodu (2 m, 3,5 m lub 5 m). Sam przewód jest trwały i elastyczny, można go więc wygodnie skierować tam, gdzie potrzebna jest kamera, która pracuje w zakresie temperatur od -10 do +50°C .

Ceny zaczynają się od 259 zł (wersja z przewodem 2 m).