Karty graficzne Radeon serii RX - coraz lepsze doznania i możliwości

Modele Radeon serii RX pojawiając się na rynku w zeszłym roku m.in. znacząco obniżyły kosztowy próg wejścia dla systemów wirtualnej rzeczywistości oraz zapewniły zawodnikom i fanom eSportu produkty o szybszym czasie reakcji . Od tego czasu jednak ich możliwości wyraźnie się zwiększyły, a ceny ustabilizowały na poziomach bardziej atrakcyjnych niż wyjściowo pomimo niekorzystnych zjawisk na rynkach walutowych.

Karty graficzne Radeon serii RX zostały zaprojektowane pod kątem najnowszych technologii, takich jak DirectX 12 czy Vulkan, które pozwalają grom nowej generacji znacznie lepiej wykorzystywać możliwości sprzętu oferując tym samym nowe możliwości i doznania. W 2016 roku ponad 15 tytułów otrzymało obsługę tych nowych API , a produkty z rodziny Polaris zapewniają w nich optymalną wydajność m.in. dzięki obsłudze asynchroniczności. Funkcja ta pozwala silnikom gier komputerowych znacznie bardziej efektywnie korzystać z zasobów układu graficznego poprzez równoczesne realizowanie zadań, jakie dotychczas wymagały oczekiwania na swoją kolej. Jest to rozwiązanie stosowane również we współczesnych konsolach do gier, które także są napędzane technologią Radeon.

Poza implementacją przełomowych technologii sprzętowych firma AMD kładzie też olbrzymi nacisk na rozwój oprogramowania, dzięki czemu karty graficzne Radeon otrzymują z czasem nową funkcjonalność i oferują coraz wyższą wydajność w grach. Zapowiedziana w zeszłym tygodniu technologia FreeSync 2 umożliwi niebawem rozgrywkę w trybie HDR bez wydłużonego czasu reakcji, jaki wiązał się z tym, gdy za mapowanie tonów odpowiadał wyświetlacz. Z kolei technologie Radeon ReLive oraz Radeon Chill, jakie wprowadzono do pakietu Radeon Software w grudniu, umożliwiły graczom tworzenie powtórek, nagrywanie i transmitowanie rozgrywki , a także inteligentne obniżanie poboru energii, temperatury oraz głośności układu chłodzenia w wielu popularnych grach.

Karty graficzne Radeon serii RX są dziś szeroko dostępne oferując optymalne możliwości w swojej klasie.