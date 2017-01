Limitowana edycja komputerów Intel Extreme Masters

Wielkimi krokami zbliża się jedenasty finał Intel Extreme Masters, który po raz czwarty odbędzie się w katowickim Spodku. Z tej okazji firma Intel przy współpracy z partnerami przygotowała specjalne limitowane komputery, sygnowane logo IEM.

Potężne komputery dla graczy - od laptopów po desktopy

Wydajne urządzenia z limitowanej edycji IEM wyróżniają się zaawansowanymi komponentami stworzonymi dla wymagających użytkowników, którzy cenią sobie płynną i bogatą w detale rozgrywkę na najwyższym poziomie. Aby komputer otrzymał certyfikację IEM, musi posiadać specyfikację spełniającą kryteria wyznaczone przez Intela. Minimalne kryteria to wydajne procesory Intel Core i5 i i7 szóstej lub siódmej generacji, minimum 8GB pamięci operacyjnej RAM DDR3/DDR4 marki HyperX oraz karty graficzne Nvidia GeForce i AMD Radeon - począwszy od GeForce GTX960 i Radeon R9 280, a kończąc na GeForce GTX1080. Całości dopełnia dysk twardy o pojemności co najmniej 500GB oraz dodatkowy szybki studwudziestogigabajtowy dysk SSD, np. od firmy Intel.

Co ważne, w tym roku oprócz desktopów, Intel wraz z polskim producentem laptopów - marką Hyperbook przygotował także serię gamingowych notebooków i komputerów All-in-One. Na rodzimych graczy czekają wydajne urządzenia, których podstawowa specyfikacja techniczna zaczyna się od procesorów Intel Core i7-6700HQ szóstej generacji, 8GB pamięci operacyjnej RAM DDR3/DDR4, kart graficznych GeForce GTX960 lub R9 280, dysku HDD o pojemności 500GB oraz nośnika SSD 120GB np. firmy Intel.

Mega paczka od Intela - pakiet gier o łącznej wartości około 185 dolarów

Oprócz limitowej edycji certyfikowanych komputerów IEM, Intel przygotował także pakiet gier o łącznej wartości około 185 dolarów. Na nabywców urządzeń oznaczonych hologramem z licencją Intel Extreme Masters czekają pełne wersje gier takich jak: Just Cause 3, Ashes of the Singularity: Escalation czy Counter-Strike: Global Offensive oraz specjalne dodatki do Warface o wartości 20 dolarów. W pakiecie znalazła się także prawdziwa gratka dla miłośników morskich bitew w World of Warships i fanów pancernych batalii w World of Tanks, czyli paczka dodatków o wartości 25 dolarów do każdego z obu wyżej wymienionych tytułów.

Aby otrzymać pakiet wspomnianych gier należy zrealizować specjalny kod otrzymany podczas zakupu na dedykowanej stronie promocyjnej.

Dostępność

Limitowana edycja komputerów sygnowanych logo Intel Extreme Masters dostępna jest w sklepach Komputronik, NTT System oraz Hyperbook, Morele.net oraz X-kom.