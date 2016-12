Lufthansa Mobile i karty SIM dla pasażerów

Taryfa przedpłacona jest rozwiązaniem zarówno dla podróżujących w celach wakacyjnych, jak i biznesowych pasażerów, którzy chcą być dostępni o każdej porze i tanio dzwonić za granicą. Karta umożliwia także surfowanie po sieci, jednocześnie kontrolując koszty.

Pakiet startowy Lufthansa Mobile Prepaid Card kosztuje 29 euro, z czego 19 euro klienci otrzymują do wykorzystania na same połączenia. Wśród dostępnych pakietów w Unii Europejskiej są m. in. 500 MB za 9,90 euro oraz 1 GB za 14,90 euro, ważne przez 30 dni. Dla połączeń międzykontynentalnych, np. w USA, Brazylii czy Chinach, ceny połączeń wahają się od 10 to 29 centów za minutę lub megabajt. Stawki innych operatorów zaczynają się zazwyczaj od 1,49 euro za minutę. Użytkownik nie jest związany żadną umową z Lufthansa Mobile.

Kartę SIM można obecnie zakupić na stronie lh.com, a od 1 marca 2017 roku również na pokładach przewoźnika.