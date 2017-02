MWC 2017: LG G6 - smartfon w proporcjach 18:9

LG G6 posiada 5,7-calowy ekran QHD (2880 x 1440) FullVision i zastosowany po raz pierwszy w smartfonie format wyświetlania treści w proporcjach 18:9. W odróżnieniu od standardowego formatu (16:9), pozwala ona cieszyć się większym obrazem. LG G6 może także wykonać kwadratowe zdjęcia, które nadają się do zamieszczania na Instagramie czy Snapchacie lub wykorzystania w innych mediach społecznościowych. Użytkownik może sam zdecydować który z formatów chce wybrać: 4:3, 16:9 lub 18:9.

Zespół ds. ergonomii pod kierownictwem dr. Andrisa Freivaldsa z Pennsylvania State University testował model LG G6, sprawdzając, czy telefon trzymany w jednej dłoni pozostaje stabilny, czy wygodnie korzysta się z niego w różnych pozycjach i do różnych celów, a także jak długotrwałe korzystanie ze smartfona wpływa na zmęczenie mięśni. LG G6 uzyskał najwyższe oceny w każdej z tych kategorii.



Obudowa LG G6, dostępna w kolorze białym, platynowym i czarnym, to połączenie dwóch eleganckich: aluminium i szkła. Jej minimalistyczny design cechują smukłe i zaokrąglone linie. Tył urządzenia jest idealnie płaski - nie ma wypukłości w postaci kamery. Wyjątkowo wąskie ramki boczne dopełnia ramka ponad ekranem, którą zmniejszono, umieszczając aparat, czujnik i głośnika w jednym rzędzie. Co więcej, rogi obudowy i wyświetlacza zostały delikatnie zaokrąglone, dzięki czemu smartfon stał się bardziej odporny na skutki uderzeń i upadków.

LG G6 to pierwszy smartfon, w którym zastosowano standard Dolby Vision (jedna z wersji HDR). Wraz z wyświetlaczem QHD+ zapewnia bardziej autentyczne, wręcz kinowe wrażenia. Szczególnie dobrze wyglądają treści dostarczane przez Amazon i Netflix - obaj dostawcy stale uzupełniają swoją ofertę programową o materiały w formacie 18:9.

W ramach specjalnej oferty proponowanej wyłącznie użytkownikom modelu LG G6 przygotowano bezpłatny pakiet sześciu gier - Temple Run 2, Spiderman Unlimited, Cookie Jam, Genies & Gems, SimCity BuildIt oraz Crossy Road - o wartości ponad 200 dolarów. Wspomniane produkcje w pełni wykorzystują możliwości nowego ekranu oraz mogą być obsługiwane za pomocą jednej ręki.

Nowy smartfon LG G6 wyposażono w szerokokątny obiektyw, dzięki któremu wykonywanie zdjęć grupy znajomych lub krajobrazów jest proste i wygodne - użytkownik nie musi już prosić osób, które fotografuje o zmianę pozy lub inne ustawianie się do zdjęcia, by zmieścić wszystko w jednym kadrze. Wystarczy użyć obiektywu szerokokątnego. Podwójny aparat tylny 13 MP wyposażony między innymi w obiektyw 125° sprawia, że LG G6 jest w stanie uchwycić panoramiczne ujęcia, których inne telefony nie będą w stanie ująć. W modelu G6 zastosowano także rozszerzone 100-stopniowe pole widzenia w przednim aparacie 5MP. Oznacza to, że użytkownicy mogą robić selfie lub wefie bez konieczności użycia specjalnego wysięgnika. Co więcej, obiektyw szerokokątny zmniejsza rozmycie na brzegach, dzięki czemu zdjęcia wyglądają bardziej naturalnie.



Najnowsze ujęcia uchwycone za pomocą LG G6: selfie, wefie, zdjęcia zrobione obiektywem szerokokątnym, a nawet te stworzone w nowym trybie Square Camera, mogą być wyświetlane w jednym oknie w trybie filmowym. Dzięki temu użytkownicy nie muszą przechodzić do galerii w celu ich edytowania. Model G6 oferuje funkcję Square Camera, która dzieli wyświetlacz o proporcji 18:9 na dwa identyczne kwadratowe obrazy. Użytkownicy mogą robić zdjęcia w formacie 1:1 w jednym oknie, jednocześnie sprawdzając, edytując i udostępniając obrazy w drugiej części ekranu. Dodano także opcję tworzenia plików GIF, łączących od 2 do 100 zdjęć z galerii.

Dzięki klasie wodo- i pyłoszczelności IP68, smartfon LG G6 można bez obaw zanurzyć go na 30 minut w wodzie o głębokości do 1,5 metra.

Nowy flagowiec LG pomyślnie przeszedł 14 różnych testów spełniających standard wojskowy 810G. LG G6 nie tylko spełnia międzynarodowe normy, ale także doskonale poradził sobie w innych testach sprawdzających wytrzymałość urządzenia w wysokich temperaturach czy odporność na dziurawienie gwoździami. W urządzeniu wykorzystano opatentowaną technologię, która rozprasza ciepło i obniża jego temperaturę. Zastosowany po raz pierwszy w smartfonie LG kanalik ułatwia rozpraszanie ciepła gromadzącego się wewnątrz urządzenia. Co więcej, specjaliści z LG rozmieścili elementy najbardziej narażone na przegrzanie tak daleko od siebie, jak to tylko możliwe.



LG G6 to pierwszy telefon z wbudowanym Asystentem Google, który płynnie i intuicyjnie współpracuje z aplikacjami LG. Dzięki temu użytkownicy mogą szybko uzyskać odpowiedzi na swoje pytania, zarządzać codziennymi sprawami, cieszyć się najlepszą muzyką i filmami, a także przeszukać urządzenie szybciej i skuteczniej niż kiedykolwiek. Asystent Google „uczy się" użytkownika, dlatego im częściej jest proszony o pomoc, tym w bardziej spersonalizowany sposób jej udziela. Asystent Google analizuje wzór wcześniejszych spotkań i proponuje dogodną lokalizację w rejonie, w którym użytkownik często bywa.



Najważniejsze parametry:



- Procesor: Qualcomm Snapdragon 821

- Wyświetlacz: 5,7-calowy QHD+FullVision 18:9 (2880 x 1440 / 564 ppi)

- Pamięć: 4 GB LPDDR4 RAM / 32 GB UFS 2.0 ROM / MicroSD (do 2 TB)

- Aparat:

przedni: 5 MP, szerokokątny (F2.2 / 100°)

podwójny tylny: 13 MP, szerokokątny (F2.4 / 125°) / 13 MP standardowy z OIS 2.0 (F1.8 / 71°)

- Bateria: 3300 mAh (wbudowana)

- System operacyjny: Android 7.0 Nougat

- Wymiary: 148,9 x 71,9 x 7,9 mm

- Waga: 163 g

- Sieć: LTE-A 3 CA

- Łączność: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 4.2 BLE / NFC / USB 2.0 typ C (kompatybilne z wersją 3.1)

- Kolory: lodowa platyna / mistyczna biel / kosmiczna czerń

- Inne: ochrona przed wodą i pyłem / czujnik odcisku palca / funkcja UX 6.0 / format Dolby VisionTM / format HDR10 / funkcja Qualcomm Quick ChargeTM 3.0 / 32-bitowy system Hi-Fi Quad DAC (tylko w Korei)