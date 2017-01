Microsoft tworzy hybrydę smartfonu i tabletu?

Wszystko wskazuje na to, że gigant z Redmond planuje wypuścić na rynek rewolucyjne urządzenie. Mowa o tablecie, którego konstrukcja pozwala na złożenie do rozmiarów smartfonu. Możliwe, że będzie to kolejny sprzęt z linii Surface z Windowsem 10.



Firma z Redmond dokładnie opisała i rozrysowała konstrukcję we wniosku patentowym, stąd łatwo można sobie wyobrazić działające w praktyce. Sama koncepcja nie jest jednak zupełną nowością - na podobne pomysły wpadały już takie firmy jak Apple, czy Samsung, ale żadna nie odważyła się dotychczas na wprowadzenie takiego sprzętu na rynek.

Microsoft musi bardzo się postarać, jeśli planuje powrót na coraz trudniejszy rynek smartfonów. Składane urządzenie będące jednocześnie tabletem i smartfonem mogłoby wypełnić pewną lukę na rynku, co daje duże szanse na odniesienie sukcesu, szczególnie, że idea tabletu Surface przyjęła się bardzo dobrze.