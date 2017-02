Modecom - obudowy komputerowe nie z tej Ziemi

Nowe obudowy wprowadzane aktualnie przez Modecom zostały nazwane od księżyców Układu Słonecznego. Ariel, Fobos i Deimos to stabilne konstrukcje dla różnych zastosowań. Każda z nich została zaprojektowana w taki sposób, aby montaż komponentów nie zabierał użytkownikowi dużo czasu i nie sprawiał mu trudności. Obudowy zmieszczą po dwa dyski SSD 2.5" oraz HDD 3.5". Nawet przy maksymalnej liczbie komponentów, obudowy pozwalają utrzymać doskonałą organizację przestrzeni. Co więcej, każda z nich ma porty w łatwo dostępnych miejscach. Są to przede wszystkim: dwa porty USB 2.0, jeden port USB 3.0 oraz chromowane wejścia na słuchawki i mikrofon. Każda z nich wyposażona jest w fabrycznie zamontowany wentylator z możliwością rozbudowania systemu chłodzenia o cztery kolejne. Mają również filtry pod miejscem na zasilacz dla zapewnienia czystości wnętrza. Każda z nich jest także przystosowana do montażu wodnego systemu chłodzenia.

Obudowy nie są identyczne w swej konstrukcji i wyposażeniu. Każda z nich posiada wyróżniające ją cechy. Fobos, w odróżnieniu od Ariela, został dodatkowo wyposażony w czytnik kart SD/TF umieszczony z boku panelu przedniego. Deimos z kolei posiada siatkowany panel przedni z dodatkowym filtrem magnetycznym dla lepszej wymiany powietrza.

Sugerowane ceny detaliczne obudów:

Ariel 129,99 zł

Fobos 119,99 zł

Deimos 119,99 zł