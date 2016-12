NAS - uniwersalne rozwiązania dla firm

O to, by NAS-y Asustora umożliwiały jak największej liczbie osób wykonywanie różnorodnych zadań, ma dbać procesor Intel Quad Core 4 GB i m. in. cztery porty ethernetowe. Wszystko to ma skutkować szybkością odczytu około 307 MB/s i szybkością zapisu około 357 MB/s.

Wszystko się w nich zmieści

NAS musi też być bardzo pojemny, skoro ma korzystać z niego wielu pracowników. AS602RS i AS602RD posiadają RAID na poziomie 5, co oznacza, iż można w nich zamontować do czterech dysków twardych, każdy po 10 TB. Dodatkowo aplikacja MyArchive pozwala zmienić dyski w archiwa danych. NAS-y wyposażono również w porty USB 3.0, oferujące możliwość podłączenia kolejnych nośników danych czy drukarki.

Twierdza nie do zdobycia

Firmowe pliki często narażone są na próbę kradzieży, dlatego tak ważne jest ich bezpieczeństwo. Wszystkie zamieszczone na dysku sieciowym Asustora dane mają być chronione przez 256-bitowy algorytm szyfrujący, firewalla, program antywirusowy czy 2-stopniowy proces uwiarygodniania użytkownika.

Łapać złodzieja!

Także i w innym aspekcie NAS może zapewnić bezpieczeństwo. Produkty Asustora posiadają licencję na cztery kanały, przekazujące obraz z kamery na urządzenie mobilne. W ten sposób właściciel w każdej chwili może sprawdzić, czy po godzinach pracy w jego firmie nie dzieje się nic złego. Istnieje też możliwość dokupienia większej ilości licencji (maksymalnie do 25).

Sprzęt nawet dla laików

Nie bez znaczenia jest to, by każdy pracownik mógł w razie czego sam obsłużyć NAS-a. Dyski sieciowe Asustora posiadają system operacyjny ADM o prostym graficznie interfejsie, a przy pomocy aplikacji AiMaster zarządzanie NAS-em ma być jeszcze prostsze. Przede wszystkim jednak sam backup ma przebiegać szybko i sprawnie, a to wszystko dzięki technologii Snapshot.

NAS jak komputer

AS602RS i AS602RD umożliwiają też zmianę NAS-a w... komputer. Po zaopatrzeniu produktów Asustora w pamięć 4 GB i zainstalowaniu VirtualBox, będzie można stworzyć wirtualną maszynę, obsługującą programy przeznaczone dla innych środowisk operacyjnych. W tym przypadku, dokładnie takich, z jakich korzysta się na PC czy MAC-u.

Dyski sieciowe AS602RS (z pojedynczym źródłem zasilania) i AS602RD (z podwójnym źródłem zasilania) kosztują kolejno 3630 zł i 5400 zł. Produkty objęte są także trzyletnią gwarancją.