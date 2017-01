NVIDIA SHIELD TV - najnowocześniejsze urządzenie strumieniujące na świecie

Zestaw zawiera urządzenie SHIELD w nowej, smukłej obudowie, pilot zdalnego sterowania oraz kontroler do gier, dzięki czemu stanowi najlepsze i kompletne rozwiązanie do rozrywki w salonie.

Najwydajniejsze urządzenie do strumieniowania w formacie 4K HDR

Nowy SHIELD zapewnia najwyższą jakość obrazu, obsługę formatu 4K HDR oraz trzykrotnie większą wydajność niż jakiekolwiek inne urządzenie strumieniujące tego typu na rynku. Dzięki obsłudze usługi Amazon Video zawierającej materiały w formacie 4K HDR urządzenie SHIELD zapewnia użytkownikom dostęp do najobszerniejszego katalogu materiałów w niesamowitej jakości 4K, a także do serwisów Netflix, YouTube, Google Play Movies i VUDU.

Flagowa aplikacja YouTube dla telewizorów będzie dostępna na urządzeniach SHIELD w ciągu kilku miesięcy, zapewniając dostęp do materiałów wideo nagranych w technologii 360 stopni.

Niesamowite gry

Możliwość obsługi gier oraz rozmiar biblioteki gier dostępnych na urządzeniu SHIELD TV wyróżniają je na tle innych urządzeń strumieniujących. Biblioteka tytułów, w jakie można grać na urządzeniach SHIELD liczy już tysiące pozycji. Wkrótce dołączą do nich hity ze studia Ubisoft, w tym „Watch Dogs 2", „Assassin's Creed Syndicate", „For Honor" i wiele innych. Nowe gry Ubisoft będą udostępnianie w dniu ich premiery na komputery PC.

Również natywnie działające gry będą regularnie dodawane do oferty SHIELD. Wśród nich pojawią się m.in. takie tytuły jak „The Witness", „Tomb Raider" i „Shadowgun Legends"

Sztuczna inteligencja w domu

W nadchodzących miesiącach urządzenia SHIELD TV zostaną także wzbogacone o nowe możliwości związane ze sztuczną inteligencją, które odmienią sposób korzystania z domowej rozrywki.

Po raz pierwszy na telewizorach sterowana głosem funkcja Asystent Google. Funkcja Asystent Google została zoptymalizowana pod kątem ekranów telewizorów - dzięki niej największy ekran w domu wyświetla odpowiedzi graficzne uzupełniające odpowiedź dźwiękową. Komendy głosowe zastępują pilota, umożliwiając wyszukiwanie treści, pauzowanie, a także przewijanie do przodu i do tyłu. Sztuczna inteligencja Google może także usprawnić wyszukiwanie materiałów rozrywkowych i odpowiadać na pytania.

Funkcja SmartThings Hub natychmiastowo zmienia urządzenie SHIELD w inteligentne centrum obsługi domu, które potrafi połączyć się z setkami różnych domowych urządzeń.

NVIDIA SPOT, dodatkowy mikrofon do obsługi funkcji sztucznej inteligencji sprawia, że SHIELD staje się podstawą inteligentnego domu, kontrolując wszystkie urządzenia w jego obrębie.

Ceny i dostępność

Urządzenia SHIELD TV są już dostępne w przedsprzedaży i jeszcze w styczniu trafią do rąk klientów w Polsce, kilku innych wybranych krajów Europy, Stanów Zjednoczonych i Kanady. Cena zestawu z kontrolerem do gier i pilotem wynosi 999 zł. Również w tym miesiącu do sprzedaży trafi zestaw SHIELD Pro i będzie zawierać urządzenie z pamięcią masową o pojemności 500 GB, kontroler oraz pilota z gniazdem do podłączenia zestawu słuchawkowego.