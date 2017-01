Najcieńszy i najlżejszy biznesowy laptop 2-w-1

Cienki (tylko 15,4 mm) i lekki (zaledwie 1,1 kg) Portégé X20W-D zapewnia elastyczność laptopa, tabletu i notepada. To wytrzymałe urządzenie z magnezową obudową, złotymi zawiasami i antyodblaskowym ekranem wykonanym z Corning Gorilla Glass 4. Napędza je procesor Intel Core 7. generacji. Opracowany przez Toshiba, hybrydowy system chłodzenia powietrzem gwarantuje wygodę i ciągłość pracy nawet w wymagających warunkach.

Zaawansowana mobilność i bezpieczeństwo

Urządzenie Toshiba Portégé X20W-D wyposażono w dostosowany do wymagań profesjonalistów system zabezpieczeń, zaprojektowany by chronić krytyczne dane biznesowe na wiele sposobów - od SecurePad z czytnikiem linii papilarnych i rozpoznającej twarz kamery na podczerwień współpracującej z Windows Hello aż po technologię Intel Authenticate. To wszystko wspierane jest przez własny system BIOS Toshiba zapewniający wyższy poziom bezpieczeństwa. Zarówno BIOS jak i hardware zostały stworzone przez Toshiba, dzięki czemu urządzenie jest odporniejsze na próby włamania. Trusted Platform Module 2.0, zapewnia zaawansowane opcje uwierzytelniania i logowania.

Wygoda użytkowania i wysokiej jakości dźwięk

Urządzenie Toshiba Portégé X20W-D jest wyposażone w rysik WACOM Active Electro-Static (AES), podświetlaną klawiaturę i funkcję inteligentnej blokady chroniącej ją przed przypadkowym naciśnięciem klawisza.

Portégé X20W-D zaprojektowano tak, aby ułatwić działowi IT zarządzenie sprzętem - mowa tu m.in. o Windows Management Instrumentation, dodatkowym wsparciu dla Intel Active Management i programie System Center Configuration Manager. Wszystkie potencjalne problemy z urządzeniem mogą być natychmiast sprawdzone za pośrednictwem bezpiecznego połącznia.

Laptop 2-w-1 zapewnia również znakomity dźwięk dzięki stereofonicznym głośnikom Harman Kardon i oprogramowaniu DTS Sound. Głośniki dostosowują się do położenia wyświetlacza gwarantując wyraziste i naturalne brzmienie w każdej sytuacji.

Portégé X20W-D może być wykorzystywane ze stacją dokującą Thunderbolt 3 Dock wyposażoną w pełen zestaw portów (USB typu C, HDMI, DisplayPort, VGA, LAN) lub USB-C Travel Dock z portami HDMI, VHA, LAN i USB 3.0.

Dostępność

Laptopy Toshiba Portégé X20W-D w Polsce będą dostępne od lutego b.r.