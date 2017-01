Nawigacje Garmin Drive z usługami live

Podobnie jak poprzednie modele, nowe nawigacje Garmin Drive oferują szereg ostrzeżeń dla kierowców - m.in. o zbliżaniu się do ostrych zakrętów, przejazdów kolejowych, przejść dla zwierząt, o poruszaniu się pod prąd na drodze jednokierunkowej oraz wiele innych. Kierowcy otrzymują również powiadomienia o kamerach monitorujących przejazd na czerwonym świetle i fotoradarach. Funkcja Garmin Real Directions ułatwia nawigowanie dzięki łatwym w zrozumieniu wskazówkom, które prowadzą niczym przyjaciel, wykorzystując rozpoznawalne punkty orientacyjne, charakterystyczne budynki lub sygnalizację świetlną.

Garmin Drive 51/61

Podstawowe modele z nowej serii, Garmin Drive 51/61, za pomocą Bluetooth połączyć można ze smartfonem i korzystać z bezpłatnych usług, takich jak informacje o korkach1 czy wolnych miejscach parkingowych z serwisu Parkopedia. Parkopedia to największy na świecie serwis informujący o warunkach parkowania w miastach, cenach i wolnych miejscach. Kolejną funkcją działającą w czasie rzeczywistym jest LiveTrack, która pozwala kierowcy udostępniać wybranym osobom trasę swojej podróży. Ponadto nawigacje wyposażone zostały w dane z portalu TripAdvisor. Dzięki nim kierowcy mają łatwy dostęp do opinii na temat hoteli, restauracji i innych atrakcji w okolicy.

Garmin DriveSmart 51/61

Nawigacje DriveSmart 51/61 zapewniają dodatkowo łączność Wi-Fi, umożliwiającą jeszcze łatwiejszą aktualizację map i oprogramowania podczas połączenia z domową siecią bezprzewodową. Dostępne są dwie wersje, z 5-calowym oraz 6,95-calowym, doskonale czytelnym ekranem dotykowym o wysokiej rozdzielczości. Zapewnienie pełnej łączności jest cechą wyróżniającą serię Garmin DriveSmart. Znajdziemy tutaj wbudowany zestaw głośnomówiący Bluetooth4, funkcję sterowania głosowego oraz inteligentne powiadomienia (wiadomości SMS i alerty z aplikacji mobilnych pojawiają się wprost na ekranie nawigacji).

Garmin DriveAssist 51

Samochodowa nawigacja DriveAssist 51 dodatkowo wyposażona została w kamerę z mikrofonem. Umożliwia ona ciągłą rejestrację z automatycznym zapisem zdarzeń drogowych na dołączonej karcie microSD. Kamera umożliwia korzystanie z funkcji dbających o bezpieczeństwo na drodze, takich jak: ostrzeżenie przed niebezpiecznym zbliżaniem się do poprzedzającego pojazdu6 oraz niekontrolowaną zmianą pasa ruchu. Funkcja Garmin Real Vision wyświetla obraz z kamery na ekranie nawigacji ze strzałkami wskazującymi kierunek jazdy. Alert „Jedź" może okazać się pomocny dla rozkojarzonych kierowców poruszających się w korku, którzy nie zauważyli, że samochody przed nimi już ruszyły. Nawigacje Garmin DriveAssist pełnić mogą również funkcję osobistego asystenta, jeśli kierowca bierze udział w wypadku drogowym, automatycznie wysyłają wiadomość tekstową na wskazany wcześniej kontakt z informacją o dokładnej lokalizacji pojazdu. Nagrany wbudowaną kamerą materiał video można łatwo edytować za pomocą aplikacji Garmin VIRB. Funkcja Travelapse umożliwia automatyczną edycję długiego nagrania z podróży do formy krótkiego klipu idealnego do udostępnienia w mediach społecznościowych.

Garmin DriveLuxe 51

Stylowy Garmin DriveLuxe 51 to wysokiej klasy nawigacja posiadająca wszystkie funkcje urządzenia Garmin DriveSmart, zamknięte w eleganckiej, metalowej obudowie. Nawigacja mocowana jest do szyby za pomocą magnetycznego uchwytu zasilającego.

Nowe nawigacje samochodowe z serii Garmin Drive dostępne będą w sprzedaży od lutego 2017.