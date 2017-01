Nokia 6 - Finowie chcą wrócić do gry

Od strony technicznej, smartfon nie prezentuje się rewelacyjnie, ale trzeba wziąć pod uwagę fakt, że mowa o słuchawce ze średniej półki. Za wydajność odpowiada ośmiordzeniowy układ Qualcomm Snapdragon 430 z procesorem graficznym Adreno 505 i 4 GB pamięci RAM. Ekran jest wykonany w technologii IPS, ma przekątną 5,5 cala i rozdzielczość Full HD, a szkło które go pokrywa jest zaokrąglone na krawędziach.

Do wykonywania zdjęć służą dwa aparaty: tylny 16 MP, f/2.0 i przedni 8 MP f/2.0. Akumulator ma pojemność 3000 mAh i funkcję szybkiego ładowania. Z funkcjonalnych rozwiązań, pod ekranem znalazło się miejsce dla czytnika linii papilarnych, a audio posiada technologię Dolby Atmos. Smartfon pracuje pod kontrolą systemu Android w wersji 7.0 Nougat, która posiada autorską nakładkę graficzną.



Póki co, Nokia 6 będzie dostępna jedynie na rynku chińskim i nie wiadomo czy kiedykolwiek trafi do Europy. Jej cena to 1699 juanów, czyli w przeliczeniu około 1000 złotych.