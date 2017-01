Nowa architektura AMD Vega

Architektura ta opracowywana jest od 5 lat i ma na celu zapewnić nowe możliwości w grach komputerowych, profesjonalnym projektowaniu oraz uczeniu maszynowym, jakim tradycyjne rozwiązania nie były w stanie efektywnie sprostać. Intensywne przetwarzanie danych staje się nową normą, a równoległa natura pracy układów graficznych nadaje się idealnie do tych zastosowań, jednak przetwarzanie olbrzymich ilości danych wymaga szybkiego dostępu do pojemnej pamięci.



Wśród najważniejszych udoskonaleń kart z rodziny Vega są:

· Najbardziej zaawansowany na świecie podsystem pamięci: nowa architektura pozwoliła stworzyć nową hierarchię pamięci dla układu graficznego. Radykalnie inne podejście bierze się z zupełnie nowej formy wysoce-przepustowej pamięci podręcznej oraz jej kontrolera. Wykorzystują one przełomową technologię HBM2, która pozwala transferować terabajty danych w każdej sekundzie, co stanowi podwojenie przepustowości-na-pin w porównaniu z poprzednią generacją HBM. Moduły HBM2 mogą teraz też mieć znacznie większą pojemność zajmując mniej niż połowę miejsca wymaganego przez podsystem GDDR5. Architektura kart graficznych Vega została zoptymalizowana pod kątem strumieniowania bardzo dużych zestawów danych i może działać z wieloma rodzajami pamięci o wielkości adresowej dochodzącej aż do 512 TB (TeraBajtów!).

· Następnej generacji silnik geometryczny: współczesne gry i profesjonalne aplikacje wykorzystują niezwykle złożoną geometrię, co wynika z niezwykłego wzrostu stosowanych rozdzielczości obrazu. Setki milionów poligonów w każdej klatce przekłada się na tak głęboką siatkę, że wiele z nich przypada na pojedyncze piksele. Nowy silnik geometryczny kart graficznych z rodziny Vega pozwala programiście skorzystać na rewelacyjnej efektywności przetwarzania złożonej geometrii, a przy tym zapewnić przeszło 200-procentowy zysk przepustowości przypadający na jeden takt zegara w porównaniu z poprzednimi generacjami kart Radeon[i]. Nowe rozwiązanie cechuje również ulepszony mechanizm kontroli obciążenia, którym steruje inteligentny dystrybutor zapewniając stabilną wydajność.

· Następnej generacji silnik obliczeniowy: w rdzeniu nowej architektury jest nowy mechanizm, który na bazie elastycznych jednostek obliczeniowych może natywnie przetwarzać 8-, 16-, 32- i 64-bitowe operacje w każdym cyklu zegara[ii]. Jednostki te są tak zoptymalizowane, żeby osiągać znacząco wyższe częstotliwości niż poprzednie generacje, a ich wsparcie dla zmiennych rodzajów danych czyni całą architekturę znakomicie wszechstronną w wielu zastosowaniach.

· Zaawansowany silnik wyświetlania: nowy mechanizm kontroli pikseli wykorzystuje technologię DSBR (Draw Stream Binning Rasterizer), która została zaprojektowana, aby zwiększyć wydajność i efektywność energetyczną. Umożliwia on też obsługę pikseli w trybie „fetch once, shade once" dzięki zastosowaniu wbudowanego, inteligentnego systemu wstępnego usuwania niewidocznych pikseli z finalnie prezentowanej sceny. Silnik wyświetlania w kartach graficznych z rodziny Vega jest połączony z pamięcią podręczną drugiego poziomu, co pozwala na znaczącą redukcję nadmiarowego obciążenia w trakcie zadań, które polegają na częstych operacjach typu „czytaj-po-zapisie".

Produkty wykorzystujące nową architekturę pojawią się na rynku w pierwszej połowie 2017 roku.