Nowa odsłona usługi GeForce NOW

Nowa usługa GeForce NOW umożliwia graczom łączenie się z zainstalowanymi w chmurowych centrach danych komputerami PC wyposażonymi w karty graficzne GeForce GTX 1080, które są zdolne renderować gry za pośrednictwem najnowszej odsłony technologii NVIDIA GameWorks i strumieniować je do ich komputerów PC i Mac.

Usługa GeForce NOW jest wynikiem pięciu lat prac firmy NVIDIA i współpracuje z większością laptopów i komputerów biurkowych PC oraz Mac. Wystarczy pobrać aplikację GeForce NOW na lokalną maszynę. Nawiązanie połączenia z wirtualnym komputerem PC z kartą GeForce GTX wymaga kilku kliknięć. Następnie wystarczy zainstalować ulubione tytuły z popularnych serwisów z grami, takich jak Steam, Battle.net, Origin, Uplay czy GOG, a następnie rozpocząć grę. Można także zainstalować gry F2P, takie jak World of Tanks, bezpośrednio z ich stron internetowych.

W domu lub poza nim. Na komputerze biurkowym lub przenośnym. PC lub Mac.

GeForce NOW to prosty sposób na udostępnienie atrakcyjnych gier PC graczom, którzy nie posiadają wydajnych komputerów z kartą GeForce GTX. Za pomocą tej usługi gracze mogą z łatwością przekształcić starsze komputery biurkowe lub laptopy z systemem Windows i zintegrowanymi układami graficznymi w potężne maszyny do gier. Użytkownicy komputerów Mac mogą także grać w najnowsze tytuły na platformę PC bez czekania na dedykowane wersje dla systemów Mac OS.

Gracze mogą korzystać z własnych gier zakupionych we wspominanych sklepach internetowych, a także kupować nowe gry natychmiast po premierze. GeForce NOW zapisuje postępy oraz osiągnięcia w grach, synchronizując je z tytułami zainstalowanymi lokalnie. Gracze mogą więc używać usługi GeForce NOW na drugim komputerze - na przykład laptopie - i kontynuować grę rozpoczętą na swoim głównym komputerze do gier. Mogą także korzystać ze swoich gier poza domem, w akademikach, u znajomych lub po prostu w innych pomieszczeniach domu.

Ceny i dostępność

Przy pierwszej rejestracji w usłudze GeForce NOW, gracze mogą grać za darmo przez 8 godzin na komputerze z kartą GeForce GTX 1060 lub przez 4 godziny na komputerze z kartą GeForce GTX 1080. Dodatkowa opłata w wysokości 25 USD zapewnia 20 godzin zabawy na komputerze z kartą GTX 1060 lub 10 godzin na komputerze z kartą GTX 1080.