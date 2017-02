Nowe laptopy 2w1 od ASUSa z serii Transformer

ASUS Transformer Mini T102 - mobilność i najwyższa jakość wykonania

ASUS Transformer Mini T102 jest jednym z lżejszych na rynku komputerów 2w1 z systemem Windows - waży zaledwie 530 gram bez klawiatury, a z nią waga rośnie do raptem 790. Smukły profil obudowy tabletu mierzy jedynie 8,2 milimetra. Wyposażony został w pełnowymiarową podpórkę wykorzystującą innowacyjną technologię Smart Hinge z zakresem ruchu do 155 stopni, dzięki czemu ustawimy wyświetlacz pod kątem do 170 stopni. Wpływa to znacząco na ergonomię pracy, lepszą widoczność, komfort pisania lub rysowania w każdej możliwej sytuacji. Magnetycznie dołączana klawiatura ASUS Transformer Cover Keyboard pełni również funkcję ochrony ekranu w transporcie.

W kompaktowym wnętrzu ASUS Transformer Mini T102 znalazły podzespoły dostarczające optymalną moc do codziennej pracy: najnowszy, energooszczędny czterordzeniowy procesor Intel Atom z serii X5 (Cherry Trail), do 4GB pamięci RAM, do 128GB pojemności eMMC, czytnik kart SD działający z kartami o pojemności do 512GB oraz szybkie, dwuzakresowe Wi-Fi 802.11ac. Urządzenie uzupełniają złącza niewystępujące w standardowych tabletach czy smartfonach jak: port USB 3.0, złącze micro HDMI oraz micro USB, które służy także do zasilania. Port micro USB umożliwia również ładowanie za pomocą power banku, co daje użytkownikom możliwość wydłużenia i tak niezwykle długiego, jedenastogodzinnego czasu pracy na baterii.

Urządzenie wspiera wiele funkcji systemu Windows 10 jak m.in. logowanie przy użyciu usługi Windows Hello. O bezpieczeństwo dba moduł TPM, który stosowany jest w rozwiązaniach dla biznesu, a funkcja Instant ID pozwala na natychmiastowe blokowanie lub wybudzanie przy pomocy jednego dotknięcia palcem. Czytnik linii papilarnych umiejscowiony jest z tyłu nad podpórką. Co więcej Transformer Mini T102 w połączeniu z opcjonalnym aktywnym rysikiem ASUS Pen zapewnia dostęp do wszystkich funkcjonalności nowej usługi Windows Ink Workspace. Ułatwia ona szybkie sporządzanie notatek, rysowanie w szkicowniku, dodawanie opisów do zdjęć oraz wiele innych opcji.

ASUS Transformer Book T101 - wytrzymałość i styl

Stylowy i elegancki ASUS Transformer Book T101 to niezwykle lekki, ważący zaledwie 580 gram tablet oraz pokryta delikatnym wzorem klawiatura, która przyłączana jest za pomocą odwracalnego zawiasu magnetycznego (łączna waga wynosi 1,08 kg). Pozwala on na korzystanie z urządzenia nie tylko w trybie laptopa czy tabletu, ale także w trybie namiotu i podstawki (w tym celu należy obrócić tablet podczas montowania w klawiaturze o 180°). To ostatnie ustawienie sprawdza się gdy chcemy oglądać wygodnie film lub korzystać z internetowych przepisów w kuchni.

W sercu ASUS Transformer Book T101 znalazły się: najnowszy czterordzeniowy procesor Intel Atom z serii X5 (Cherry Trail), do 4GB pamięci RAM, do 128GB pamięci eMMC, czytnik kart microSD obsługujący karty do 512GB oraz szybkie dwuzakresowe Wi-Fi 802.11ac. Całość uzupełniają złącza jak USB 2.0 typu A, micro HDMI oraz micro USB, które służy m.in. do zasilania, także z zewnętrznych power banków.

ASUS Transformer Book T101 zawiera zainstalowane oprogramowanie Microsoft Office Mobile, zapewniające natychmiastowy dostęp do aplikacji Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile oraz OneNote.

Funkcje ułatwiające pracę i rozrywkę w obu nowych laptopach 2w1

Skok klawiszy w klawiaturach tych niewielkich notebooków z serii Transformer wynosi 1,5 milimetra i zapewnia taką samą wygodę jak tradycyjne klawiatury stosowane w laptopach. Wyposażone są w Precision Touchpad, który obsługuje gesty systemu Windows. Technologia wykrywania dotyku w inteligentny sposób identyfikuje i ignoruje przypadkowe dotknięcia dłonią podczas pisania, co pozwala zachować naturalną, komfortową pozycję.

Oba modele otrzymały ekrany dotykowe, które wyświetlają obraz w rozdzielczości 1280x800 o szerokim kącie widzenia 178 stopni. Jasność do 400 cd/m2 sprawia, że są to jedne z najjaśniejszych wyświetlaczy o przekątnej 10,1 cala. Technologia ASUS TruVivid zapewnia większą przejrzystość nawet przy ostrym świetle słonecznym, a Tru2Life, wzorowana na tej wykorzystywanej w telewizorach klasy premium, używa inteligentnych algorytmów w celu optymalizacji ostrości i kontrastu każdej klatki video. Funkcja Windows 10 Continuum automatycznie wykrywa podłączenie klawiatury i dostosowuje pracę urządzeń do trybu laptopa lub tabletu.

Użytkownicy otrzymują roczną, nieograniczoną subskrypcję do usługi ASUS WebStorage, która przechowuje dane w chmurze, a dostęp do plików możliwy jest ze wszystkich urządzeń z każdego miejsca, w każdym momencie.

ASUS Transformer Book T101 jest już w sprzedaży. Sugerowana cena detaliczna: od 1499 zł.

ASUS Transformer Mini T102 będzie dostępny od drugiej połowy lutego 2017. Sugerowana cena detaliczna: od 1599 zł.