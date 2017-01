Nowe projektory Epson dla edukacji

Epson EB-696Ui to wysokiej klasy projektor o ultrakrótkim rzucie wykorzystujący najnowszą technologię do udostępniania i interaktywnej prezentacji materiałów na ekranach do 100 cali w rozdzielczości Full HD. Długi okres eksploatacji - do 10 000 godzin w trybie eco - ogranicza czas i koszty serwisu. Możliwość obsługi dotykowej palcem i interaktywnego wykorzystania dwóch piór ułatwia współpracę i pozwala pisać oraz rysować na wyświetlanym obrazie bez konieczności używania urządzeń mobilnych lub komputerów. Oprogramowanie EasyMP Multi-PC Projection pozwala moderatorowi łatwo wyświetlać materiały aż z 50 urządzeń uczniów, co znacznie zwiększa możliwości w zakresie wymiany informacji między nauczycielami a uczniami.

Aplikacja Epson iProjection pozwala uczniom łatwo udostępniać materiały i jest dostępna w wersjach na iOS, Androida i Chromebooki Google. Do intuicyjnych funkcji nanoszenia notatek bez konieczności korzystania z komputera dodano paski narzędziowe, zawierające takie opcje jak drukowanie i zapisywanie, dostępne na nowym ekranie głównym. Można również korzystać z dzielenia ekranu, interakcji na ultraszerokim ekranie, sterowania kamerą dokumentów bezpośrednio z EB-696Ui oraz wbudowanego głośnika o mocy 16 W i wejścia mikrofonowego.

Oprócz modelu EB-696Ui seria zawiera 10 innych urządzeń: EB-695Wi, EB-685Wi, EB-680Wi, EB-675Wi, EB-685W, EB-685WS, EB-675W, EB-680, EB-680S i EB-670. We wszystkich wykorzystano technologię 3LCD, umożliwiającą wyświetlanie jasnych, wyraźnych obrazów do 100 cali i współczynnikiem kontrastu do 16 000:1. Wszystkie modele są wyposażone w 3 wejścia HDMI, co pozwala łatwo podłączać urządzenia, takie jak komputery PC, odtwarzacze DVD i kamery. Wszystkie modele interaktywne mają fabrycznie zainstalowane oprogramowanie SMART Notebook.

Modele EB-696Ui, EB-695Wi, EB-685Wi, EB-680Wi, EB-675Wi, EB-685W, EB-675W, EB-680 i EB-670 są dostępne od stycznia 2017 i kosztują odpowiednio 12 341 zł, 10 468 zł, 9 167 zł, 10 075 zł, 8 727 zł, 9 167 zł, 8 727 zł, 6 582 zł oraz 6 104 zł (rekomendowane ceny bez VAT).