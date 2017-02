Nowe projektory Sony z serii E

Nowe modele są przeznaczone do użytku w edukacji i biznesie. Mają dużą jasność - od 3100 do 4300 lm - oraz rozdzielczość XGA lub WXGA. Idealnie nadają się do różnorodnych środowisk B2B: od średniej wielkości klas szkolnych po sale konferencyjne i inne miejsca, w których popularne rozwiązania do wyświetlania nie sprawdzają się z powodu ograniczonego budżetu i/lub niewystarczającej wielkości wyświetlanego obrazu. Wprowadzając te nowe produkty, firma Sony po raz kolejny wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów, dla których liczy się doskonała jakość obrazu, trwała jasność i niskie koszty użytkowania.

Współczynnik kontrastu nowych projektorów wynosi 20 000:1. Ceniona technologia 3LCD BrightEra firmy Sony gwarantuje wysoką jakość obrazu i żywą, naturalną kolorystykę. Do wspólnych cech wszystkich modeli należą zwarta konstrukcja, cicha praca wentylatora, łączność bezprzewodowa oraz automatyczne wyłączanie zasilania. Połączenie tych właściwości przekłada się na bezproblemowe, ciche i niezawodne działanie.

Nowa seria E składa się z 7 modeli: VPL-EW578, VPL-EW575, VPL-EW455, VPL-EW435, VPL-EX575, VPL-EX455 i VPL-EX435

Projektory z nowej serii E zostały stworzone do pracy w dzisiejszych zintegrowanych środowiskach audiowizualnych i informatycznych. Ich wyposażenie obejmuje dwa porty HDMI do podłączania laptopów oraz innych urządzeń umożliwiających odtwarzanie materiałów wideo (także wykorzystujących technologię Miracast). Jeśli w pomieszczeniu znajduje się kilka projektorów, równoczesne sterowanie nimi umożliwia funkcja IP Control. Opcjonalnie można dodać łącze Wi-Fi, pozwalające na bezprzewodowe prezentowanie materiału bezpośrednio z laptopa. Model VPL-EW578 jest nawet wyposażony w łącze HDBaseT. To obecnie najmniejszy na rynku projektor z takim łączem.

Projektory VPL-EX575, VPL-EX455 i VPL-EX435 trafią do sprzedaży w kwietniu, a VPL-EW578, VPL-EW575, VPL-EW455 i VPL-EW435 - w maju br.