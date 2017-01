Nowe smartfony Xiaomi trafią do Polski

Po Mi5, Redmi Note 3 i Redmi 3S przyszedł czas na Redmi Note 4, Redmi 4A i Redmi 4X. Pojawi się również globalna wersja modelu Xiaomi Mi Note 2.

W przyszłości modele chińskiej firmy mają również trafiać dużo szybciej na polski rynek, a nie z kilkumiesięcznym opóźnieniem, jak to miało miejsce dotychczas. Co ciekawe, urządzenia Mi mają również pojawić się w ofertach operatorów. Jako pierwszy, na sprzedaż chińskich urządzeń zdecydował się Play.

Xiaomi to jednak nie tylko smartfony. Już wkrótce do polskiej sprzedaży mają trafić także inne produkty. Mowa o powerbankach, przystawce do telewziora Mi BOX, opaskach, inteligentnych zegarkach, a nawet laptopach, bo i takie Xiaomi produkuje.

Zdjęcie główne pochodzi ze źródła: ©123RF/PICSEL