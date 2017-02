Nowy i intuicyjny projektor firmy Epson

Funkcja podziału ekranu pozwala wyświetlać materiały z dwóch źródeł - można np. jednocześnie prezentować przygotowany materiał i hostować obraz wideokonferencji. Można łatwo zapisywać, wysyłać i drukować materiały z tablicy, a wbudowany głośnik o mocy 16 W pozwala bez problemu wzbogacić prezentację o materiały audio bez dodatkowego wyposażenia i okablowania. Jest to najlepsze rozwiązanie dla firm, które dbają o bezpieczeństwo danych - wszystkie modele oferują ochronę hasłem dla materiałów udostępnianych z tablicy, szyfrowanie haseł do treści na tablicy oraz bezprzewodową ochronę danych.

Model EB-1460Ui jest wielofunkcyjnym rozwiązaniem, które ułatwia współpracę w pomieszczeniach konferencyjnych dzięki obsłudze głosu i obrazu w usłudze Skype i wielu innych funkcji interaktywnych. Zdalna obsługa pomaga ograniczyć koszty podróży, a funkcja zdalnego pulpitu oferuje swobodę i elastyczność. Funkcje dotykowe ułatwiają sterowanie prezentacją, a proste opcje współdzielenia i strumieniowania dostępne w aplikacji iProjection pozwalają udostępniać różne materiały. Urządzenie wyposażone także zostało w możliwość przekazywania obrazu Miracast, która pozwala łatwo udostępniać ekran dowolnego wyposażonego w tę funkcję urządzenia z systemem Android/Windows .

Oprócz EB-1460Ui w serii są jeszcze dwa inne modele o ultrakrótkim rzucie, które wyświetlając obraz o przekątnej do 100 cali bez odbłysków, zapewniają możliwie najwyższy komfort odbiorcom. Modele EB-1460Ui, EB-1450Ui i EB-1440Ui wykorzystują technologię 3LCD firmy Epson, która zapewnia jasny i żywy obraz o jasności na poziomie do 4400 lumenów. W tej serii dostępna jest również imponująca rozdzielczość WUXGA, która przy współczynniku 1920x1200 zapewnia jeszcze lepszą jakość obrazu niż Full HD. Przedłużony czas eksploatacji lampy do 10 000 godzin w trybie Eco dodatkowo pomaga obniżyć koszty energii i serwisu.

Model EB-1460Ui będzie dostępny od marca 2017 r. w cenie 13 452 zł, natomiast EB-1450Ui i EB-1440Ui są dostępne w sprzedaży od stycznia 2017 za 12 734 zł oraz 11 649 zł.