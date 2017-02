Nowy router FRITZ!Box 4040 Wireless AC

Szybkie połączenia przez dwuzakresową sieć bezprzewodową AC + N i gigabitowy Ethernet

Szybki bezprzewodowy interfejs AC umożliwiający transfery z prędkością do 866 Mbit/s, zapewnia połączenie bezprzewodowe o dużej przepływności w paśmie 5 GHz. Jednocześnie można osiągać do 400 Mbit/s w paśmie 2,4 GHz. Nowe urządzenia bezprzewodowe można podłączać do FRITZ!Box 4040 bardzo łatwo, za naciśnięciem przycisku WPS. Co więcej, dzięki czterem gigabitowym portom ethernetowym dla sieci LAN, FRITZ!Box świetnie obsługuje aplikacje sieciowe, wymagające dużych transferów danych, takie jak transmisja materiału wideo w jakości 4K, gry, telewizja internetowa i wideo na żądanie, właśnie za pomocą kabla ethernetowego.

Zdjęcia, filmy, muzyka i inne multimedia w całej sieci domowej

FRITZ!Box 4040 udostępnia zdjęcia, muzykę i inne pliki w całej sieci. Nawet przy wyłączonym komputerze, urządzenia takie, jak dyski przenośne, czy drukarki mogą być podłączone do sieci przez port USB 3.0/2.0 i zintegrowane z domową infrastrukturą dzięki funkcjom serwera wydruku i multimediów. Dodatkowo, usługa MyFRITZ! umożliwia użytkownikom bezpieczny dostęp do sieci domowej z dowolnego miejsca na świecie za pośrednictwem Internetu.

Telefonowanie ze smartfona za pośrednictwem Internetu

Aplikacja FRITZ!App Fon ułatwia podłączenie smartfona do routera FRITZ!Box za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN i używanie go jako telefonu VoIP. W ten sposób można wygodnie zadzwonić pod dowolny numer za pośrednictwem Internetu. Inne darmowe aplikacje, jak MyFRITZ!App i FRITZ!App WLAN zapewniają dodatkową wygodę.

Szeroka gama funkcji routera FRITZ!OS i pięcioletnia gwarancja

Użytkownicy tradycyjnie otrzymują wraz z nowym FRITZ!Box 4040 pięcioletnią gwarancję, jak również wszechstronne funkcje systemu operacyjnego FRITZ!OS. Funkcje te obejmują bezprzewodowy dostęp dla gości - tzw. hotspot, kontrolę rodzicielską, FRITZ!NAS, VPN, a webowy interfejs użytkownika dostosowuje się automatycznie do smartfonów i tabletów. Oprócz tego, regularne, darmowe aktualizacje doposażają router FRITZ!Box w najnowsze innowacyjne funkcjonalności.

FRITZ!Box 4040 jest już w sprzedaży w sugerowanej cenie detalicznej 399 zł.