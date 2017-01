Nowy sprzęt dla graczy od Creative

Sound BlasterX Siege M04

Sound BlasterX Siege M04 jest profesjonalną myszą dla graczy od Creative. Zbudowana na Sensorze PixArt PMW3360 z czujnikiem podczerwieni IR LED oferuje szybkość raportowania danych 1000 Hz i 12 000 DPI rozdzielczości. Jest w stanie śledzić precyzyjnie każdy ruch ręki, dając graczom możliwość precyzyjnego sterowania. W połączeniu z tolerancją odległości myszy od stołu do 2mm, Siege M04 zapewnia precyzyjne odwzorowanie 1: 1 pikseli dla wszystkich wyświetlaczy o wysokiej rozdzielczości, unikając niepożądanych efektów wszelkich przypadkowych ruchów.

Ponadto mysz została wyposażona w 7, w pełni programowalnych przycisków w tym z dedykowanym przyciskiem snajperskim i 3 pozycyjnym przełącznikiem DPI łatwego dostępu oraz przełączania on-the-fly. M04 posiada także pamięć wewnętrzną, dzięki czemu użytkownicy mogą zaprogramować czujnik poziomu DPI i szybkość próbkowania, profile oświetleniowe a także przypisać przyciski zgodnie z potrzebami do gier.

Zaprojektowana ergonomicznie dla praworęcznych, mysz zmieści się w dłoni i pasuje również do dłoni z dłuższymi paznokciami, zapewniając graczowi dobrą przyczepność. Jej bezpoślizgowa matowa powierzchnia i obszary pokryte teksturowanym kauczukiem zapewniają wysoką przyczepność nawet po wielu godzinach gry. Wyposażona pod spodem w duże ślizgacze z materiałów teflonowych o niskim współczynniku tarcia PTFE, Siege M04 zapewnia gładkość I łatwość przesuwania. Mysz M04 jest również wyposażona w system oświetlenia Aurora Reactive, który jest w pełni programowalny do maksymalnie 16,8 miliona kolorów. 11 niezależnych segmentów LED ustawionych wokół obudowy zapewnia podświetlenie krawędzi - jest to jedyna mysz z takim oświetleniem.

Sound BlasterX Vanguard K08

Sound BlasterX Vanguard K08 jest pierwszą zaawansowaną klawiaturą mechaniczną do gier marki Creative. Urządzenie zostało wyposażone w specjalistyczne mechaniczne klawisze - PRES (Perceive-React-Execute Switch) - opracowane do profesjonalnego grania.

Żywotność klawiatury określana jest na aż 70 mln kliknięć. Czułość przycisków wynosi 45g siły nacisku. Przełączniki są bardzo elastyczne i zbudowane specjalnie do tej konstrukcji. Cechą szczególną konstrukcji klawiszy PRES jest również wyjątkowo mały skok 1,5 mm do maksymalnie 3,5 mm, co w standardowych klawiaturach wynosi odpowiednio 2,0 mm i 4,0 mm. Są one zoptymalizowane do aktywacji działania 25% szybciej, dzięki czemu gracze mogą odpalać komendy wcześniej i wykonywać 12,5% więcej kliknięć. Poza tym, w przeciwieństwie do zwykłych rozwiązań, każdy klawisz w Vanguard K08 wyposażony jest w podwójny krzyżak styków, aby zapewnić każdorazowe zadziałanie i niezawodny strzał graczowi, nawet jeśli jakiś styk zawiedzie.

Klawiatura jest ergonomicznie zaprojektowana, ma 109 w pełni konfigurowalnych klawiszy, posiada możliwość sterowania wszystkimi mediami, jak duże pokrętło głośności, dla maksymalnej wygody. Posiada podświetlenie tła pod klawiszami w całej palecie kolorów RGB, które można indywidualnie oznakować kolorami dla łatwego rozpoznawania grając w zaciemnieniu. Można też nadać klawiaturze barwy wojenne.

Ceny i dostępność

Sound BlasterX Siege M04 i Vanguard K08 dostępne będą w Polsce od lutego 2017 , orientacyjne ceny detaliczne wyniosą podając chwilowo w EUR:

• Sound BlasterX Siege M04 EUR79.99

• Sound BlasterX Vanguard K08 EUR179.99