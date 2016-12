Nowy system operacyjny Google

Android Things pierwotnie miał się nazywać Brillo i pod taką nazwą zapowiadali go przedstawiciele Google w 2015. Jest to platforma, która została stworzona do obsługi interaktywnych rzeczy, systemów automatyki domowej i wielu innych rozwiązań, które potrzebują systemu operacyjnego, ale możliwie najprostszego i najmniej energochłonnego.

System używa protokołu Google Wave, który był już wcześniej obecny w rozwiązaniach SmartThings Samsunga. Zainteresowani deweloperzy mogą już pobierać pakiet oprogramowania na platformy: Intel Edison, NXP Pico i Raspberry Pi 3.

Zanim jednak system zacznie działać w komercyjnych rozwiązaniach może minąć trochę czasu - jest on bowiem dopiero w fazie rozwojowej.