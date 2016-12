Odświeżone słuchawki JBL Under Armour Wireless 1.5

JBL Under Armour 1.5 różnią się od wcześniejszej wersji przede wszystkim wielkością - o 30% zmniejszona została obudowa wokół przetwornika. Wszystko, by zapewnić większą wygodę użytkowania. Z tych samych powodów poszerzona została gama nakładek, które mają inną budowę. Ich konstrukcja jest dwuczęściowa i pozwala na większą personalizację rozmiaru: podstawa nakładki dostępna jest w rozmiarach od 4 do 8, natomiast część dokanałowa (tzw. grzybek) w rozmiarach S, M, L. Rozmiary nakładki i części dokanałowej można łączyć w dowolnej konfiguracji.

Słuchawki JBL Under Armour Wireless 1.5 to połączenie wysokiej jakości brzmienia JBL z najwyższymi w swojej klasie standardami sportowymi Under Armour. To słuchawki trwałe i odporne na pot czy zachlapania zgodnie z parametrami wodoodporności na poziomie IPX 5. Ponadto opatentowana przez JBL technologia TwistLock gwarantuje, że słuchawki nie wypadną z uszu, natomiast Flexsoft zapewnia długotrwały komfort ich użytkowania.

Dodatkowym atutem całej serii słuchawek JBL Under Armour jest fakt, że w pakiecie użytkownik otrzymuje również całoroczną, darmową subskrypcję MapMyRun Premium o wartości $29,99. MapMyRun jest częścią zestawu aplikacji Under Armour Connected Fitness, która zrzesza ludzi z całego świata tworzących społeczność ponad 155 milionów osób. MapMyRun pozwala członkom śledzić, analizować i dzielić się ponad 600 różnymi typami aktywności fitness.

Cena detaliczna: 649 zł.