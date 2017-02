Odtwarzacz LibreElec Mini z fabrycznie zainstalowanym systemem

Ponadto urządzenie posiada 2GB pamięci RAM i 8GB pamięci wewnętrznej. LibreElec Mini jest wyposażony w port HDMI 2.0 z obsługą transmisji sygnału 4k w 60Hz. Urządzenie wspiera dźwięk wielokanałowy, posiada kartę sieciową przewodową oraz bezprzewodową. Obsługę ułatwia dedykowany pilot podczerwieni, ale możliwe jest również sterowanie z poziomu urządzeń mobilnych - telefonu oraz tabletu z systemem Android, iOS - za pośrednictwem popularnego oprogramowania Kodi Remote lub Yatse. Na polskim rynku LibreElec Mini dostępny jest w ofercie firmy C4i.

Producent zapewnia, że odtwarzacz bez problemu poradzi sobie z materiałami w rozdzielczości 4K w 60 klatkach na sekundę o 10-bitowej przestrzeni kolorów oraz odtworzy obrazy płyt BD-ISO. Radzi sobie także z niemal wszystkimi popularnymi formatami audio i wideo, a szybkość działania urządzenia wielokrotnie przewyższa odtwarzacze sieciowe, w tym sprzęt klasy premium.

Oprogramowanie Kodi w wersji 16.1 z dekodowaniem sprzętowym pozwala na płynne i wygodne odtwarzanie filmów, muzyki, a także przeglądanie zdjęć. Co więcej, w sieci znajdziemy ogromną liczbę wtyczek i dodatków oferujących dostęp do materiałów audio i wideo, w tym również pozwalających przechwytywać w locie napisy, również polskie. Odtwarzacz, dzięki takim wtyczkom, jak Exodus, MrKnow, 1Channel oraz Castaway zapewni również dostęp do tysięcy darmowych filmów, seriali czy programów on-line. Za sprawą wtyczek muzycznych, jak Radio App, uzyskamy dostęp do niezliczonej liczby stacji radiowych z całego świata. LibreElec Mini obsługuje również YouTube oraz wiele serwisów VOD. Dzięki wtyczkom Mr.Know PL i Live Polish TV, telewizja Polska dostępne są także polskie kanały telewizji internetowej, jaki i setki kanałów zagranicznych poprzez inne dodatki.

Wykorzystanie sytemu LibreElec, w przeciwieństwie do konsumującego pamięć systemu Android, niesie ze sobą szereg zalet. Urządzenie oraz wtyczki działają niezwykle szybko i płynnie. Prędkość buforowania i przełączania pomiędzy kolejnymi źródłami jest nieporównywalnie wyższa. Również korzystanie z menu systemowego KODI jest bardziej płynne niż na innych platformach. LibreElec Mini stanowi więc ciekawe rozwiązanie dla użytkowników potrzebujących szybkiego i płynnego odtwarzacza multimedialnego, który nie działa pod kontrolą Androida czy systemu Windows. LibreElec Mini zapewnia oczywiście dostęp do opcji zarządzania odtwarzaczem, w tym połączeń sieciowych czy kopii zapasowych z poziomu menu systemowego.

Urządzenie doskonale spełni się w roli domowego centrum multimedialnego obsługując między innymi dźwięk wielokanałowy DTS, Dolby Digital, a nawet DTS MA czy DolbyTrue HD. Poza wyjściem HDMI, które obsłuży wszystkie powyższe formaty dźwięku w passthrough, otrzymujemy również wyjście optyczne przydatne to podłączenia na przykład amplitunera wielokanałowego starego typu.

LibreElec mini posiada wszystkie niezbędne porty, potrafi odtwarzać pliki z lokalnych zasobów sieciowych oraz kart pamięci USB lub TF. Interfejs umożliwia przeglądanie zawartości dysków sieciowych z protokołem SMB, pozwoli zapisać ścieżki dostępu ułatwiające późniejsze przeszukiwanie zasobów i budowę pełnej biblioteki multimedialnej. Zorganizuje okładki, pozwoli zarządzać oglądanymi z serwisów serialami, dodając opisy i informacje o aktorach korzystając z wbudowanych scrapperów. Udostępnione w sieci oraz zapisane zdjęcia można powiększać i obracać. Wbudowany program Kodi Fanart automatyczne pobierze okładki do albumów i płyt. LibreElec mini można również zamienić w funkcjonalną nagrywarkę Personal Power Recorder i nagrywać odbierane w serwisach internetowych audycje telewizyjne. Co więcej, urządzenie można rozbudować dodając kolejne wtyczki audio-wideo lub nowe aplikacje, rozwijając jego funkcjonalność oraz liczbę multimedialnych źródeł. Dostępna jest także możliwość modyfikacji wyglądu interfejsu poprzez dostępne skórki.

Cena LibreELec mini wynosi 349 zł brutto (wersja bez zainstalowanych wtyczek) lub 379 zł brutto z wgranym aktualnym zestawem popularnych dodatków KODI.